Hétvégén is kellemesen meleg, napsütéses idő lesz

A hétvégén is meleg, napsütéses idő várható. Pénteken helyenként 29 fok is lehet, vasárnap viszont a leghidegebb órákban akár 5 fokig is hűlhet a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken túlnyomóan derült vagy gyengén felhős, száraz idő lesz.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7-15, a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között várható.



Szombaton a többórás napsütés mellett néhol - inkább a Duna-Tisza közén és az Északi-középhegység térségében - előfordulhat futó zápor. A minimumhőmérséklet 10-17, a maximumhőmérséklet 20-26 fok között alakul, délen lesz napközben a melegebb.



Vasárnap teljesen kiderül az ég. Csapadék nem lesz.

A leghidegebb órákban 5-13 fok lesz. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.