Hangtechnikai eszközökre lehet licitálni a NAV-nál

Prémium kategóriás hangtechnikai eszközökre lehet licitálni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) következő árverésén.

A tájékoztatás szerint a meghirdetett termékek között hangfalak, mélysugárzók, különböző audiotermékek és a hozzájuk tartozó kiegészítők találhatók, a házibulik, nagyobb rendezvények hangosítására alkalmas szettekre augusztus 22-től négy napig lehet ajánlatot tenni.

A több ezer tétel becsült összértéke mintegy félmilliárd forint - közölte a NAV kedden az MTI-vel.



Az árverésre bocsátott termékeket előzetesen augusztus 17-én és 18-án Budaörsön lehet megnézni.



A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy az árverési oldalon egyéb különlegességeket is találhatnak az érdeklődők, például egy hungarocell gyártására alkalmas gépet is.