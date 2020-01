Győrben és egy baranyai településen is időközi választást tartanak

Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Győrben, Patakon, Bokorban, Pötrétén és Irotán polgármestert, Apátvarasdon és Sényén képviselőket választanak.

Győrben azért volt szükség időközi polgármester-választás kiírására, mert az október 13-án megválasztott Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) lemondott tisztségéről. A posztért hatan indulnak: egy-egy jelölt az Összefogás Győrért Egyesület, az MSZP-DK-Momentum-Jobbik-LMP, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk Mozgalom színeiben, ketten pedig függetlenként.

A választói névjegyzékben 101 655-en szerepelnek.



Nógrád megyében két településen is polgármestert választanak. Patakon októberben a Fidesz-KDNP-s és a független jelölt egyaránt 199 szavazatot kapott, az időközi választáson rajtuk kívül indul egy harmadik, független jelölt is. A választáson 735 helybéli vehet részt. Bokor községben ősszel négy független polgármesterjelölt közül választhattak a községben élők, de az élen állók között szavazategyenlőség alakult ki, mindketten 31 szavazatot kaptak. Az időközi választáson két független jelölt lesz, egyikük már októberben is indult. A választói névjegyzékben 95-en szerepelnek.



A Zala megyei Pötrétén a Pécsi Ítélőtábla döntése alapján kialakult szavazategyenlőség miatt tartanak újból polgármester-választást. Ősszel ugyanis mindössze egy szavazatnyi volt a különbség a két független polgármesterjelölt között, de az alulmaradt aspiráns jogorvoslati kérelmet nyújtott be egy helyben érvénytelennek nyilvánított szavazólap miatt. A Pécsi Ítélőtábla végül úgy döntött, hogy a szavazólap mégis érvényesnek tekinthető, így 84-84 vokssal szavazategyenlőség alakult ki. Az időközi választáson ugyanez a két független jelölt méreti meg magát, a településen 259-en szavazhatnak.



A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Irotán tavaly októberben két független jelölt indult a polgármesteri székért, de mindketten 36-36 voksot kaptak. Az időközi választáson ők ismét elindulnak, de lesz egy harmadik, szintén független jelölt is. A választói névjegyzékben 82-en szerepelnek.



A Baranya megyei Apátvarasdon időközi képviselő-választást tartanak, mert októberben a négy helyre mindössze három jelölt volt, így elmaradt a választás. Az időközi választásra négy független egyéni listás jelöltet vettek nyilvántartásba, a választói névjegyzékben 104-en szerepelnek.



A Zala megyei Sényén azért kell kéttagú képviselő-testületet választani, mert októberben nem volt elég jelölt, a visszalépések miatt a szavazás napjára mindössze egy maradt. Az időközi voksolásra három független jelöltek vettek nyilvántartásba, a településen 62-en szavazhatnak.



Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.