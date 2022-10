Guruló dollárkötegek: Márki-Zay törvényt sérthetett

Nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, ha Márki-Zay Péter mozgalmát külföldről finanszírozták a választási kampány idején, ezért ezzel az üggyel az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának is foglalkoznia kell - mondta Halász János, a bizottság fideszes alelnöke a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Magyarországon, de más államokban is, a törvények szigorúan tiltják külföldi szervezetek beavatkozását, például anyagi támogatás formájában, a demokratikus választásokba. Ezzel szemben az volt olvasható, hogy Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje nemhogy bevallotta, hanem inkább dicsekedett azzal, hogy ők támogatást kaptak - idézte fel Halász János.



Ha így volt, és ezt a pénzt a választási kampányra használták, akkor ez törvénytelen - hangsúlyozta.



Emlékeztetett, Márki-Zay Péter már korábban is utalgatott arra, hogy a kampánya mögött esetleg amerikai források lehetnek.



"Kiruccant Amerikába, videókban számolt be róla, hogy ott ő nyíltan pénzt gyűjt a kampányához, meg a politikai építkezéséhez. Aztán 2022. március közepén is beszélt, a kampány kellős közepén, arról, hogy ő szövetséget kötött az Action for Democracy nevű szervezettel" - szólt az előzményekről a bizottság alelnöke.



Halász János kiemelte, az év elején létrehozott Action for Democracy "csupa Soros-emberből áll, és kimondottan a magyar választások befolyásolása volt a célja".



"Még a szervezet vezetője is beszélt róla, hogy a magyar választások inspirálták ennek a szervezetnek a megalapítását. Egy olyan ember ennek a vezetője, Korányi Dávid, aki Bajnai Gordonnak főtanácsadója volt, kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára" - jegyezte meg.



Hozzáfűzte, a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje azt mondta, hogy "pénzt kaptak, dollárt kaptak, gurultak hozzájuk a dollárok". Először csak néhány százmillióról beszélt, de aztán kiderült, hogy az majdnem kétmilliárd forint. Ha ezt a pénzt a kampányra költötték, az teljesen törvénytelen - közölte.



"Ha ellenőrizetlenül, tisztázatlan helyekről pénz kerül egy ország választási kampányába külföldről, az abban az országban nemzetbiztonsági kockázatnak minősül" - hangsúlyozta a bizottság alelnöke, hozzátéve: külföldről nem határozhatják meg, hogy a magyar választók hogyan döntsenek, mert ez a nemzeti szuverenitásba való beavatkozás.



Halász János elmondása szerint a baloldal hatalomra kerülése esetén a kampányukat támogató szervezetek "benyújtották volna a számlát".



A politikus szerint ráadásul a baloldal választási kampányával több probléma is van.



Egyrészt az adatvédelmi hatóság vizsgálja azt, hogy az ellenzék kampányában milyen adatokat használtak fel, amikor sok-sok embert "zaklattak" sms-kampánnyal, olyan, akár jobboldali választókat is, akik nem voltak az ő támogatóik.



Halász János utalt arra is, hogy az ellenzéki szövetség kampányában közreműködő DatAdat és a Demokratikus Koalíció között személyi összefonódások figyelhetők meg, a céggel kapcsolatban ráadásul adóelkerülés ügyében folyik vizsgálat.



Ha pedig a baloldali pártok Márki-Zay Péter mozgalmán keresztül külföldi finanszírozást kaptak, az súlyosan veszélyezteti az ország nemzeti szuverenitását, ezért kell ezzel az ügyel foglalkoznia a nemzetbiztonsági bizottságnak is - mondta Halász János.