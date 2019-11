Gothár Péter a zaklatási ügybe keveredett rendező

Közleményben ismerte el Gothár Péter rendező, hogy ő a Katona József Színház zaklatási ügybe keveredett volt munkatársa. „Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz" - írta.

Szerdán délután egy Facebook-posztban jelentette be Gothár Péter rendező, hogy ő a Katona József Színház zaklatási ügybe keveredett és onnan kitiltott korábbi munkatársa. A közleményt a teátrum Facebook-oldalán tette közzé.

Azt írta: „Eddigi szellemi bázisomat, szeretett munkahelyemet, a Katona József Színházat kérem meg arra, hogy közleményemet a nyilvánosság elé bocsássa. Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle. Most, hogy ez az eset a színház, s azon keresztül az ország nyilvánossága elé került, szeretném bocsánatkérésemet nyilvánosan is megismételni. Nagyon sajnálom, ami történt. Ahogyan azt is, hogy nyers stílusommal, rossz modorommal vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésemmel valaha bárkit megbántottam."

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy Gothár Péter, az intézmény tanára szerdán megkereste az egyetem vezetőjét és etikai vizsgálatot kért önmaga ellen.

„Az egyetem vezetősége haladéktalanul kezdeményezte eseti etikai bizottság felállítását. A vizsgálat lezárultával az eredményről tájékoztatjuk az egyetem polgárait és a közvéleményt" - közölte az SZFE.

Az M1 szerint az ügy súlyosságát mutatja, hogy a színház azonnali hatállyal szerződést bontott vele, a többi munkatárssal pedig pszichológus foglalkozik.