Gazdag kínálattal várja a látogatókat a Janus Pannonius Múzeum

A Régészet napja, a Múzeumok éjszakája és a Múzeum utca plusz című rendezvények keretében minden korosztály számára kínál programokat a pécsi Janus Pannonius Múzeum a következő hetekben - tájékoztatta a baranyai közgyűjtemény szerdán az MTI-t.

Mint azt a JPM közleményében írták, a Régészet napja június 18. és 20. között zajló rendezvényein az érdeklődők bebarangolhatják a törökkori Pécset, érdekességeket tudhatnak meg többek között a pécsi Ókeresztény Mauzóleumról, a pécsi belváros történelmi-építészeti örökségéről, valamint a mohácsi csatatérkutatásról és tömegsírfeltárásról is. A programsorozat június 18-án kezdődik a Csontváry Múzeumban, ahol a mohácsi csata tömegsírfeltárásainak történetét ismerhetik meg a látogatók, majd az 1526-os mohácsi csata régészeti kutatásainak kulisszái mögé tekinthetnek be.

Június 19-én a természetbe hívják az érdeklődőket: egy Mecsekben található Jakab-hegyre szervezett túra részvevői - szakvezetés mellett - tekinthetik meg a középkori pálos kolostor romjait, valamint a vaskori sáncokat és halomsírokat, emellett a Zsongor-kőről eléjük táruló látványban is gyönyörködhetnek.

A Székesegyház elől régészeti séta is indul, amely Pécs történeti belvárosában kalauzolja végig az érdeklődőket. A pécsi Ókeresztény Mauzóleumban június 20-án helyszíni vezetést tart a JPM, azon az érdeklődők részletes információkat kapnak a különleges építészeti emlékről és annak falfestményeiről, délután pedig a pécsi, Kórház téri Jakováli Hasszán dzsámi elől indul városi séta. A csatlakozók a város törökkori emlékeivel, a hódítók új kultúrájával, a szakrális épületek funkcióival ismerkedhetnek meg.

A június 26-án zajló Múzeumok éjszakáján tizenhárom helyszínen harminc programmal - tárlatvezetésekkel, interaktív családi programokkal, újonnan nyíló időszaki kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, bemutatókkal, előadásokkal - várja a látogatókat a JPM. A résztvevők - egyebek mellett - a római kori Pécs hétköznapi életébe kaphatnak bepillantást, Csontváry Kosztka Tivadar munkásságának kulisszatitkaiba leshetnek be, zseblámpás tárlatvezetésen vehetnek részt a pécsi várostörténeti múzeumban, de akár az éjszaka hangjait is megismerhetik egy interaktív előadás keretében. A július 1. és 4. között zajló Múzeum utca plusz rendezvénysorozat keretében népszerű zenészek koncertjeivel, irodalmi műsorokkal, kitelepülésekkel, vásárokkal és gasztronómiai programokkal várják a pécsi belvárosba látogatókat.

Az érdeklődők különleges előadások és kerekasztal-beszélgetések segítségével igazodhatnak majd el és tájékozódhatnak a mohácsi csata kutatásának kérdéseiben vagy a Modern Magyar Képtár Variációk a Színes városhoz című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan, de lesz múzeumpedagógiai élménysátor és interaktív régészeti ismeretterjesztés a Reneszánsz Kőtárban, emellett tárlatvezetésekre is sor kerül a Zsolnay Múzeumban.

Július 1-jén a Vasarely Múzeum udvarán helyezik el a PTE Műszaki és Informatikai Kar építész hallgatói által alkotott op art köztéri installációt, s ugyanott múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok is várják majd az érdeklődőket, akik július 3-án egy kerekasztal-beszélgetésből azt is megtudhatják, hogy Victor Vasarely művészetét mennyire inspirálta az űrkutatás. A JPM szervezésében múzeumi nyári táborok is indulnak, így például július 5. és 9. között Jóga és művészet címmel reggel nyolc és délután négy között várják a fiatalokat a testi és lelki felfrissülésre. A Janus Pannonius Múzeum nyári programjairól bővebb tájékoztatás olvasható a közgyűjtemény honlapján, a www.jpm.hu oldalon.