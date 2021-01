Folyamatosak az oltások, már vannak, akik a másodikat kapták

Vasárnap is folytatódik az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása, többen is vannak, akik már megkapták vagy ezekben a napokban kapják meg a második adagot - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.







Az MH EK Honvédkórházból jelentkező tudósító arról számolt be, hogy az intézményben vasárnap húsz ember kapja meg az ismétlőoltást, náluk 7-10 napon belül alakul ki a teljes védettség. A tudósító idézte Csomós Ákost, a kórház intenzív osztályának vezetőjét, aki szerint az oltás az egyetlen fegyver, amivel felszámolhatók a Covid-osztályok. Az osztályvezető tapasztalata szerint sokak álláspontja megváltozott az oltással kapcsolatban, amikor látták, hogy nem jár jelentős mellékhatással. A Honvédkórházban kilenc oltópontot alakítottak ki.

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházból bejelentkező tudósító arról beszélt, folyamatosan jönnek az egészségügyi dolgozók, ápolók az oltásért, sokan már az emlékeztető oltást kapják meg. Szondi Zita főigazgató a műsorban kapta meg második oltását és arról beszélt, december 27-én, az első oltási napon 220 egészségügyi dolgozó kapta meg az első oltást Nyíregyházán, a második oltás azonban már a kórház telephelyein - Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Nagykállóban - és a kisvárdai kórházban lesz.Elmondta azt is, december 27-e óta nyolc oltóponton több mint 6500-an kapták meg az első oltást, a következő három hétben ezek ismétlőoltását fogják végezni. Elmondta azt is, tapasztalata szerint nő az oltási hajlandóság, a dolgozóik 60 százaléka már megkapta az oltást, 20 százalék pedig átesett a fertőzésen, így az ő oltásukat még lehet halasztani. Szondi Zita arról is beszélt, az oltás nagyon fontos azért, hogy a betegség súlyos szövődményeit elkerülhessék.Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetből jelentkező tudósító pedig arról számolt be, az intézmény főigazgatójának tapasztalatai szerint egyre nő az oltási kedv, és egyre többen jelentkeznek az első oltásra is.