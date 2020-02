Főként lakásvásárláshoz használják fel a babaváró kölcsönt

Elsősorban lakásvásárlásnál használják fel a családok a babaváró kölcsönt, ami a harmadik gyermek megszületése után teljesen támogatássá válik - mondta Kutassy Jenő, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnökhelyettese az M1 aktuális csatornán vasárnap.



Hozzátette, a legnagyobb kiadás a saját otthon megteremtése, a babaváró kölcsönt az igénylők általában összekapcsolják a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) támogatásaival.



Kutassy Jenő kiemelte ugyanakkor, hogy a babaváró kölcsön szabad felhasználású, sok nagycsaládos veszi igénybe autóvásárlásnál is.



A NOE elnökhelyettese elmondta, hogy a nagycsaládosok támogatott autóvásárlási programja a vártnál is sikeresebb. Előzetesen a szakértők mintegy 10 ezer igénylésre számítottak két éven belül, de már most 20 ezer fölött van az igénylők száma, a nagy érdeklődés miatt vannak kisebb csúszások - jelezte.