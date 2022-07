Ezeket tudni a vasárnap hajnali vasúti balesetről

Jól működött a biztosítóberendezés a vasárnap kora reggeli baleset idején, amikor tehervonatok ütköztek Biatorbágy és Herceghalom között - közölte a MÁV szóvivője a baleset helyszínén tartott sajtótájékoztatóján.



Biber Anett elmondta, lezajlott a baleset vizsgálata, amely megállapította, hogy jól működött a biztosítóberendezés, nem volt semmilyen műszaki meghibásodás a baleset idején.



A MÁV-csoport, a MÁV Zrt. felelősségét semmilyen tekintetben nem állapította meg a vizsgálat - jelentette ki.



A balesetben személyi sérülés nem történt, a kár - a jelenlegi becslések szerint - meghaladja a 100 millió forintot. Biber Anett felidézte: a Budapest-Győr vasútvonalon, a Biatorbágy felől Herceghalom irányába közlekedő tehervonat utolérte, majd nekiütközött az előtte haladó másik tehervonatnak.



Az első tehervonat üres gabonaszállító kocsikat továbbított, az ütközés következtében hét kocsija siklott ki, amelyből három az oldalára borult. Az ebbe a szerelvénybe belefutó vonat kétezer tonnás volt - tette hozzá.



A vonatközlekedés szünetel ezen a szakaszon, Biatorbágy és Herceghalom között pótlóbuszok viszik az utasokat - mondta.



A helyreállítás jelenleg is zajlik, a szakemberek egy daruval próbálják visszaemelni a kisiklott kocsikat, a cél, hogy valamilyen módon futóképessé tegyék azokat, hogy be tudják vontatni a legközelebbi állomásra - részletezte a szóvivő.



Biber Anett hozzátette: a baleset következtében az egyik vágány 40 centiméterrel, a másik 15 centiméterrel mozdult el eredeti helyéről. Megsérültek a betonaljak, ezek közül ötvenet cserélni kell, és a sínszálak cseréjére is szükség lesz.



A szóvivő elmondta, hogy az ütemterv szerint az egyik vágányt hétfőn visszaadhatják a vonatforgalomnak 40 kilométer/órás sebességkorlátozással.



Amennyiben az utasok szeretnék a menetjegyüket visszaváltani, kártérítési igényt benyújtani, azt megtehetik a MÁV ügyfélszolgálatán - tette hozzá Biber Anett.