Év végén, vagy 2022 elején lehet a gyermekvédelemről szóló népszavazás

A kormányinfón tájékoztat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legfrissebb kormányzati döntésekről.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette: népszavazást kezdeményez a magyar kormány a gyermekvédelem ügyében.

A miniszterelnök Facebook-videójában úgy fogalmazott: a gyermekeink jövője a tét, ezért ebben a kérdésben nem engedhetünk. Amikor a hazánkra nehezedő nyomás ilyen erős, akkor csak a közös népakarat tudja megvédeni Magyarországot.

Brüsszel egyértelműen megtámadta Magyarországot - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Legutóbb, amikor a migráció ügyében a néphez fordultunk, elegendő volt, hogy a kötelező kvótáknak ellen tudjunk mondani. Most is ez az egyetlen eszköz, hogy a magyar nép világosan állást foglaljon - mondta.

A népszavazás mindig is fontos volt - tette hozzá.

A népszavazás alkalmas arra, hogy hazánk pozícióját megerősítse - mutatott rá. Ezt év végén, vagy január-februárban tarthatják meg

Az unióval továbbra is a lojális együttműködésre törekszünk, még ha mindent megtesznek is ez ellen - hívta fel a figyelmet. Az unióval kapcsolatos ügyekkel kapcsolatban elmondta, a kormány továbbra is tárgyal a bizottsággal az uniós helyreállítási alappal kapcsolatban.

Magyarország számára az uniós tagság mellett több érv szól, mint ellene, ugyanakkor, ha egy klub tagjai vagyunk, akkor lehetőségünk kell legyen beleszólni a klub szabályaiba.

Hazánkban újabb 14 fő esetén igazolták a delta vírust és egy fő esetében a gamma variánst. Minden kutatási eredmény, ami a rendelkezésünkre áll, azt mutatja, hogy a delta variáns terjedése és fertőzése sokszorosan gyorsabb. Mindenkit arra kérünk, hogy oltassa be magát! Augusztus elsejétől lehetőség van a harmadik oltásra is. Hazánk az egyetlen olyan ország, ahol hatféle vakcinából is lehet választani.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, „kizárólag a bizottságtól függ, hogy mikor sikerül megállapodni a helyreállítási alap forrásairól és a pénzek elosztásáról".

Az, hogy sikerül-e a népszavazás előtt tető alá hozni egy megállapodást, az egyelőre bizonytalan.



A kormány előtt van a kereskedelmi és iparkamara javaslata, amely alapján az egészségügy mellett más területekre is ki lehetne terjeszteni az oltás kötelezővé tételét, de erről egyelőre még nem született még végleges döntés - magyarázta.