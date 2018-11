Érkezik a tél: néhol napközben is mínuszok lesznek a héten, havazhat is

A jövő hét második felében lehűlésre kell számítani, a leghidegebb órákban mínusz 7 foknál is hidegebb lehet, néhol napközben is mínuszok lesznek. Borús, csapadékos idő valószínű, eső, havas eső, ónos eső, havazás is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn országszerte tartós, "kiadós" esőre kell számítani. A 24 óra alatt várható sok eső veszélye miatt Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adta ki hétfőre. Az ország déli része kivételével többfelé erős lesz a szél. A leghidegebb órákban 4-8 fok lehet. Napközben 6-11 fokig emelkedik a hőmérséklet.



Kedden az esőt észak felől egyre nagyobb területen havas eső, havazás váltja fel, de keleten, délkeleten továbbra is eső várható. A szél többfelé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplén környékén viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul, majd délután csökken a hőmérséklet.



Szerdán eleinte főként délen, délkeleten még gyengén havazhat, majd fokozatosan megszűnik a csapadék. A Nyugat-Dunántúlon és északkeleten továbbra is erős lesz a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és 0, a maximumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű.



Csütörtökön és pénteken közepesen felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Csütörtökön csak élénk lehet a légmozgás, pénteken helyenként erős szélre is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet csütörtökön általában mínusz 7 és mínusz 2, pénteken mínusz 7 és mínusz 3 fok között alakul, de a kevésbé felhős, havas tájakon ennél hidegebb lesz. A nappali maximumok mindkét nap mínusz 2 és plusz 3 fok között alakulnak.



Szombaton a Dunántúlon néhol kisebb havazás, havas eső, esetleg ónos eső is előfordulhat. A leghidegebb órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul a hőmérséklet, de a kevésbé felhős, havas tájakon ennél hidegebb lesz. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.



Vasárnap közepesen felhős, csapadékmentes idő várható. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között valószínű. Napközben 0-5 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.