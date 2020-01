Elhunyt Felföldi Anikó, nyolcvankét éves volt

Életének 82. évében elhunyt Felföldi Anikó Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Budapesti Operettszínház örökös tagja - közölte a Budapesti Operettszínház a honlapján.

Felföldi Anikó 1938. április 28-án született Budapesten, játszott a Nemzeti Színházban, a kecskeméti Katona József Színházban, a Vidám Színpadon. A Budapesti Operettszínház tagja volt 1966 óta, 1994-től a színház örökös tagja.



Kecskeméten 1957-től, a Vidám Színpadon 1959 és 1966 között játszott, ezután lett a Fővárosi Operettszínház tagja. Operettek és musicalek főszerepeit egyaránt eljátszotta, s több nagysikerű filmben és tévéjátékban szerepelt. Saját zenés tévéshow-kat is készített, valamint számos külföldi produkcióban is részt vett. Színházi szerepei mellett szinkronizált is.



Temperamentuma, remek tánctudása főként szubrett szerepekben érvényesült. Hosszú időn át vendégszerepelt Triesztben Daisy Parker szerepében (Ábrahám Pál: Bál a Savoyban), de fellépett a világ számos más pontján is.



Főbb szerepei között van Bianca (Spewack-Porter: Csókolj meg, Katám); Anita (Bernstein: West Side Story); Corinna (Hervé: Nebáncsvirág).

Filmjei között megtalálható a Felfelé a lejtőn (1958); a Pesti háztetők (1961); a Germinal (1963, magyar-francia); a Meztelen diplomata (1963); a Nyulak a ruhatárban (1971); a Szeleburdi család (1981) című alkotás.



Televíziós munkái között van a Katit keressük (1961); Az attasé lánya (1963); a Princ, a katona (1966); a Veszedelmes labdacsok (1966); a My Fair Lady (1971 NDK); a Bunbury (1972 NDK); az Annie, a puskás lány (1973 NDK); a Beszterce ostroma (1976); a Maya (1978); A próbának már vége (1988); az Egy szoknya, egy nadrág (1992) című film.



Művészetének elismeréseként 1979-ben Jászai Mari-díjat, 1981-ben Bársony Rózsi-emlékgyűrűt kapott, 1984-ben érdemes művész kitüntetést, 1993-ban Déryné-díjat vehetett át.



Mint a Budapesti Operettszínház honlapján olvasható közleményben áll, 2018. április 26-án a színház Kálmán Imre Teátrumában ünnepelték a művésznő 80. születésnapját, amelyen a Színház- és Filmművészeti Egyetem nevében Hegedűs D. Géza díszoklevelet adományozott a részére.



Felföldi Anikó elnökségi tag volt a Magyar Színész Kamarában (MASZK), részt vett az Előadói Jogvédő segélyezési munkájában. Színitanodákban vizsgáztatott, rendszeres tagja volt a Pécsi Országos Színházi Találkozó zsűrijének.



A színésznőt az Operettszínház saját halottjának tekinti.