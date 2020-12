Életfogytiglanra ítélték az Iszlám Állam katonáját

Életfogytiglanra ítélte emberiesség elleni, emberölésekkel megvalósított bűntett miatt Hassan F. szír férfit, az Iszlám Állam egykori katonáját a Fővárosi Törvényszék csütörtökön első fokon. A vádlott leghamarabb harminc év múlva bocsátható feltételes szabadságra.

A tényállás szerint a fiatal férfi 2015 májusában a polgárháborús Szíriában részt vett legalább két gyilkosságban, köztük nyilvános lefejezésben.



A vádlott az eljárás során tagadta bűnösségét.



A bíró szóbeli indoklásában az Iszlám Államot a valaha volt leghatalmasabb terrorszervezetként jellemezte, amely szervezett katonai erővel is rendelkezett, kegyetlen kivégzéseket - nyilvános lefejezéseket, torokelvágásokat, megkövezéseket, emberek magas épületekről a mélybe taszítását - hajtotta végre. Ezeket a cselekményeit sokszor videón rögzítették és az interneten is közzétették megfélemlítés céljából.



Az eljárás adatai szerint a vádlott csatlakozott ehhez a terrorszervezethez és a katonájaként több gyilkoságban tevőlegesen részt vett, amit főként az eljárásban meghallgatott tanúk bizonyítottak.



A bíró kiemelte, hogy hasonló ügyben magyar bíróság évtizedek óta nem járt el. Az ügy különleges abból a szempontból is, hogy számos nemzetközi vonatkozása van. Külföldi az elkövetője, az áldozatai, a tanúk és a cselekmények helyszíne is, tárgyi súlya pedig nemzetközileg is kiemelkedő.



Az eljárás adatai szerint F. Hassan az Iszlám Állam egy kisebb fegyveres csoportjának parancsnoka lett, a terrorszervezet céljaival azonosult. A terrorszervezet az uralma alatt álló területek lakosságát kivégzésekkel, kínzásokkal módszeresen megfélemlítette, a szervezethez nem csatlakozó, a bevezetett törvényeik szerint az "iszlám ellenségeinek" tekinthető embereket, közösségeket elrettentő módszerekkel megbüntette, megsemmisítette.



A vádlott 2015 májusában egy szíriai város elfoglalását kapta feladatul, ennek részeként a céljaikkal nem azonosulókról "halállistát" készített, majd a város főterén egy társával a település vallási vezetőjét, az imámot lefejezte, és erről a megfélemlítés fokozása érdekében felvétel is készült, amelyet nyilvánosságra hoztak. Hassan a társaival a település lakosságát, a leendő áldozatok családtagjait - köztük nőket és gyerekeket - arra kényszerített, hogy a kivégzést nézzék végig, valamint kérjenek bocsánatot, hogy életben maradhassanak.



Az ügyész terrorizmus megállapítása és tényleges életfogytiglan kiszabása érdekében, a védelem - bizonyítottság hiányában - felmentésért fellebbezett.



A férfit 2018-ban fogták el a magyar hatóságok Budapesten, a Liszt Ferenc-repülőtéren hamis okiratokkal, és időközben már elítélték embercsempészés és más bűncselekmények miatt.



A csütörtöki tárgyalás szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlott, tucatnyi géppisztolyos őrizte a szír vádlottat.