Egyre többen ajánlják fel adójuk egy százalékát

Idén 2,3 millióan ajánlották fel adójuk egy százalékát. Mintegy 140 ezerrel többen rendelkeztek személyi jövedelemadójukról, mint tavaly. A civilszervezetek és az egyházak jövőre még több pénzhez juthatnak, hiszen évről-évre egyre több a felajánlás összege, és a családi adóvisszatérítés miatt kieső egy százalékokat is megkapják az érintettek - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.



A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy idén 20,7 milliárd forintot ajánlottak fel adójukból a civil és egyházi szervezeteknek, valamint a Nemzeti Tehetség Programnak a magánszemélyek. A felajánlott összeg 10 százalékkal nőtt az előző évhez képest.



A koronavírus-járvány idején a felajánlás hatalmas segítség az egyházaknak és civil szervezeteknek. Éppen ezért döntött úgy a kormány, hogy a családi adóvisszatérítés miatt kieső egy százalékokkal az érintettek számolhatnak jövőre is - emelte ki az államtitkár. Ezt az összeget civil és egyházi szervezetek megkapják, azt ugyanis költségvetési támogatásként visszapótolja az állam. A szülők tehát még a számukra visszatérítendő adó terhére is rendelkezhetnek annak 1+1 százalékáról - összegezte Tállai András.



A kieső egy százalékok visszapótlásra nagy szükség van, hiszen csaknem kétmillió szülőnek jár a családi adóvisszatérítés, a gyermekes családok pedig összességében 600 milliárd forint plusz bevétellel számolhatnak jövőre - magyarázta Tállai András.



Péntek délig már csaknem 210 ezren tekintették meg, és több mint 134 ezren ki is töltötték online azt a nyilatkozatot, amin az adó-visszatérítés 2022. február 15-i kiutalásához szükséges adataikat küldhetik el a szülők - ismertette az adóhivatal legfrissebb adatait az államtitkár. Az úgynevezett VISSZADO-nyilatkozatot csak azoknak kell idén december 31-ig kitölteni és elküldeni, akik a családi kedvezményre jogosultak, de a családi pótlékot nem ők kapják kézhez - emlékeztetett Tállai András.