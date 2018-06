Egyre több a visszajelzés Magyarország erősödéséről

Egyre több a visszajelzés arról, hogy Magyarország erősödik, amióta hátat fordított a baloldal elhibázott gazdaságpolitikájának - mondta a Fidesz szóvivője szerdán Budapesten a közmédiának.



Puskás Imre (képünkön) kifejtette: a gazdasági adatok, a friss ipari termelési számok, a Világbank elismerése - a szervezet javította a magyar gazdaság idei növekedési előrejelzését - mind azt jelzik, hogy a magyar gazdasági modell működik, az ország tartós növekedési pályára állt, és joggal feltételezhető, hogy azon is marad.



A legfrissebb adatok szerint az ipari termelés egy év alatt 7,8 százalékkal nőtt, a gazdasági növekedés pedig 4 százalék feletti - ismertette, hangsúlyozva: a kormány gazdaság- és adópolitikája egyre inkább beérik.



A 2019-es költségvetésnek is az az egyik legfontosabb feladata - folytatta -, hogy tovább ösztönözze a gazdaságfejlesztést. A kormány jelentős, 4000 milliárd forintnyi beruházással számol jövőre - tette hozzá a Fidesz szóvivője.



Puskás Imre kiemelte azt is, hogy az építőipar negyedévről negyedévre kiugró teljesítményt nyújt, aminek számos összetevője van, köztük a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok.



Megjegyezte továbbá: a gazdasági bővülés együtt jár a bérek jelentős emelkedésével.



Azt is mondta, hogy a befektetők is bíznak a magyar gazdaság és politikai rendszer stabilitásában, az ország biztonságában.