Egyre inkább fázni fogunk: kevesebb csapadék és lehűlés vár ránk a héten

A hét elején még az ország délnyugati részén várható eső, máshol megszűnik a csapadék és felszakadozik a felhőzet. Szerdán lehűlés kezdődik, helyenként havazással, hózáporral, a hét második felében napközben csak 0 és 4 fok várható, miközben visszatérnek az éjszakai fagyok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn az Alpokalján, a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön borult ég várható, míg északkelet felé haladva egyre vékonyabb lesz a felhőzet. A Dél-Dunántúlon többfelé eshet eső, havas eső, majd napközben az Alpokalján és a Dél-Alföldön is. A szél többfelé megélénkül, olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunától keletre általában 7 és 12, a Dunántúlon 3 és 6 fok között valószínű.



Kedden az ország délnyugati felén borult idő várható több helyen esővel, de a nap második felében vékonyodik a felhőzet. Másutt változóan felhős idő valószínű, északkeleten lehet a legtöbb napsütés. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali mínusz 4, plusz 5 fokról 3 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északkeleten valószínű az enyhébb idő.



Szerdán hajnalban főleg az északnyugati és déli részeken köd, pára képződik, ott tartósan borult maradhat az idő. Másutt a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű. Sokfelé megélénkül a szél. Hajnalban általában mínusz 5, plusz 2, kora délután 1, 5 fok várható.



Csütörtökön napközben nagyrészt borult lesz az ég, elszórtan valószínű gyenge havazás, hószállingózás. Éjjel pára-, ködfoltok képződhetnek. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimumhőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1, a maximum 1 és 5 fok között valószínű.



Pénteken erősen felhős idő valószínű, a keleti részeken van esély napsütésre. Szórványosan valószínű havazás, hózápor. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 1, kora délután általában 0 és plusz 4 fok között alakul.



Szombaton felhős időre van kilátás, továbbra is a keleti részeken van esély napos időszakokra. Helyenként előfordulhat hószállingózás. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban mínusz 4 és mínusz 2, kora délután 0 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet várható.



Vasárnap erősen felhős idő lesz és továbbra is helyenként fordulhat elő havazás, hószállingózás. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet elsősorban az északnyugati részeken erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Hajnalban mínusz 6 és mínusz 3, kora délután 0 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet.