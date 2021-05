Dömötör Csaba: az egész ország sikere a négymillió beoltott

A koronavírus ellen beoltott négymillió magyar állampolgár egyúttal négymillió figyelmeztetés a baloldali pártoknak arról, hogy az emberélet védelme fontosabb bármilyen politikai megfontolásnál - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában nyilatkozva.



Dömötör Csaba úgy fogalmazott, az egész ország sikere a négymillió beoltott elérése, aminek köszönhetően egyre látványosabban indulhat újra az élet.



Az államtitkár köszönetet mondott, amiért magyarok milliói hosszú hónapok át fegyelmezetten betartották a védelmi szabályokat.



Az oltási program az elmúlt évtizedek legnagyobb logisztikai hadművelete Magyarországon, sok ezer ember munkája kell ugyanis ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen. Dömötör Csaba ezért megköszönte mindenki munkáját, aki lehetővé tette a négymillió beoltott elérését: orvosoknak, ápolóknak, sofőröknek, önkormányzati és kormányhivatali munkatársaknak, rendőröknek, katonáknak és az önkénteseknek is.

Hangsúlyozta, "minden egyes beadott vakcinával azon túl, hogy az életet védjük, visszaszerezzük szabadságunk egy újabb darabját".Dömötör Csaba szólt arról is, a magyar oltási program eredményessége nemzetközi összehasonlításban is egyértelmű: eddig a magyarok 41 százaléka kapta meg az oltást, miközben az uniós átlag 23 százalék.Példaként említette, hogy Németországban 27 százalék az átoltottsági arány, vagyis ott még a 60 év felettiek és a krónikus betegek oltása zajlik, és várhatóan csak júniusban jelentkezhet minden felnőtt vakcináért, míg Magyarországon már most gyakorlatilag bárki megkaphatja azt.Dömötör Csaba megjegyezte, egy ekkora logisztikai műveletnél időközönként lehetnek fennakadások, az oltási program ennek ellenére ütemesen halad, csütörtökön és pénteken is rengetegen kaptak oltást.Nagyfokú felelőtlenség, amit a baloldali pártok tettek az oltások ügyében, mert az oltás az egyetlen mód, amivel legyőzhető a járvány - mondta az államtitkár.A kabinet képviselője örömét fejezte ki, amiért az oltásellenes kampánynak korlátozott volt a hatása. "De azért mégiscsak volt, mert a baloldali elemző intézetek is azt mutatták ki, hogy a saját támogatóik hallgattak leginkább a baloldali politikusok elbizonytalanító kampányára" - mondta.Dömötör Csaba arra kérte a választókat, ne hallgassanak a baloldali politikusokra, mert minden vakcina hatásos.Kiemelte, vannak tárgyalások átfogó uniós vakcinaútlevélről, de azt még nem lehet megmondani, hogy ebből mikor lesz valami.A magyar kormány ezért akkor jár el helyesen, ha nemzeti alapon kiterjedt tárgyalásokat indít - mondta.Az államtitkár felidézte, a külgazdasági és külügyminiszter már több országgal is megállapodást kötött az elmúlt napokban, például Szerbiával, Montenegróval és Szlovéniával, jövő héten pedig bővülhet ez a kör. Ezek a megállapodások arról szólnak, hogy az országok kölcsönösen elismerik az oltásokról szóló igazolásokat - tette hozzá.Dömötör Csaba aláhúzta, az ellenzék az elmúlt évtizedben minden választásnál azt hangoztatta, hogy győzni fognak, aztán a magyarok a jelenlegi kormánypártokat tüntették ki a bizalmukkal. "A végső szó minden esetben a magyar embereké" - fogalmazott.Hangsúlyozta, a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek az éttermek belső terei mellett a hétvégén nyitnak a színházak, a múzeumok, a mozik, az edzőtermek, ami várhatóan látszik majd a gazdasági számokon is.Az államtitkár emlékeztetett, az újranyitást számos intézkedéssel segítette a kormány, így bértámogatással, hitelmoratóriummal, célzott adócsökkentéssel és beruházási támogatással, valamint a családi támogatások kibővítésével, illetve a lakásfelújítási programmal.Ebből is látszik a fő különbség a baloldali és a nemzeti kormányzás válságkezelése között: ez alkalommal nem a megszorításokon volt a hangsúly, mint 2008-2009-ben, hanem a gazdaság ösztönzésén és a munkahelyek védelmén - mondta.Dömötör Csaba kiemelte, mivel ezek a programok eredményesek, ezért minden remény megvan arra, hogy ne csak a járvány előtti gazdasági szint legyen elérhető, hanem minden fajsúlyos mutatóban meg is haladja azt az ország.