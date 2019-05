Coming out: kitálalt az MSZP-ről a balliberálisok egykori véleményvezére

Blogposztban tálal ki az MSZP-ről és Czeglédy Csabáról a baloldal korábbi legbefolyásosabb kommunikátora, a szocialista párt egykori tagja és a magyar webkettő legolvasottabb ballib bástyájának, az Egyenlítőnek (ma már B1 blog) az alapítója, Németh Gábor, aki posztjában egyértelműsíti: korábban elvakult MSZP-s és gyurcsányista volt, de ma életében először a Fideszre fog szavazni. "Én büszkén teszem ezt. És ez a valódi coming out, nem pedig a szexuális devianciák felvállalása. Ma lázadni, kitaszítottnak lenni a fősodorban így kell: Fideszes vagyok, ide lőjetek!" - írja Németh, aki azt is elárulta: szocialistaként, a párt szekértolójaként milliókat kapott feketén, de miután nemet mondott az MSZP-nek és Puch László egykori pártpénztárnok kérésének, hogy vigye el a balhét a bajai hamis videó ügyében, ellehetetlenítették és földönfutóvá tették, az életét újra kellett építenie, írta a Pesti Sárcok.hu

Németh Gábor úgy véli: "nem a szokásos, unalmas, rutinszerű Fidesz-győzelem várható május végén, hanem politikai földindulás". Persze ahogy mondani szokás, ehhez mindenkinek el kell mennie szavazni, hiszen a baloldal nagyon mozgósít.

Németh Gábor írása tűpontos látleletet ad arról, hogy kormányon milyen volt az MSZP, hogy hogyan mentek az üzletek és a pénzek a pártban, hogy kiknek volt befolyása és miként emeltek fel, vagy éppen buktattak meg pártkatonákat. Németh Gábor posztjának két legérdekesebb része kétségkívül az, amikor arról ír, hogy Puch László diplomáciai kapcsolataival és 3 ezer euróval is kisegítette Németh Gábort, valamint amikor a hatmilliárdos költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csabáról, a Czeglédy által elé tolt pénzről és az ugyancsak Czeglédy által rákényszerített hazugságokról rántja le a leplet.

"Megkeresett egy fiatal politikus, akiről csak azt tudtam, hogy éles eszű, civil logikán milliárdos... A neve: Czeglédy Csaba... Azt mondta, hogy "Gábor, téged fiatalok követnek, te hobbiból jó videókat csinálsz, csináld meg a baloldali Hír TV-t a YouTube-on!" Elém tolta az első találkozónkon édesanyám két éves rokkantnyugdíját, lelkesített... Eltettem a pénzt, anyunak (amíg élt) megdupláztam a nyugdíját, hittel kezdtem szolgálni ezt az embert, és a mögötte álló érdekeket. Büszke voltam magamra! Aztán ez az ember fél év múlva megváltozott.. Arra kért, hogy hazudjak egy videómban. Hittem benne, hittem a politikai családunkban, nyakig bevonódtam, tolt a siker és a szeretteim támogatása, így hazudtam a kedvéért. Úgy véltem, jó ügyért szabad hazudni. Aztán a hazugságom után megkeresett az országos MSZP... Majd az annál is erősebb budapesti MSZP... Eltelt másfél év, és az első hazugságomat egyre több követte. Az első köteg pénzt újabb és újabb köteg pénzek követték. A lelkesedésből, hitből politizáló szegénylegényből rövid idő alatt a baloldal legbefolyásosabb kommunikátora lettem. Hazudtam reggel, délben, este, milliókat kerestem feketén, kétszer vettem át díjat a HVG országos blogversenyén..." - eleveníti fel Németh Gábor.



Németh a cikkében nyomatékosítja: fiatalon megvezette őt a ballib oldal, de rájött az igazságra, és sok ismerősével egyetemben holnap a Fideszre voksol, mert a szubjektív érzetei mára teljesen felülírták a hazug kontroll-rendszerek, a kultúrmarxizmus, a liberális véleménydiktatúra agymosását.

Németh Gábor posztját változtatás nélkül közöljük; érdemes elolvasni, tanulságos, és nagyon erős tartalom.

"Nem a szokásos, "unalmas", rutinszerű Fidesz-győzelem várható május végén, hanem politikai földindulás. Ezt pedig csak részben köszönhetjük Bangóné ordas nagy és - a kettő nem zárja ki egymást! - szánni valóan gyáva patkányozásának. Akik ismerik a hosszú csendet megelőző közéleti "munkásságomat", tudják, hogy a ballib oldal egykori fiatalon megvezetett (de ez most még csak magyarázkodásnak tűnhet, így zárójelbe is teszem) támogatójaként állítom: a Fidesz a vártnál is nagyobb arányú támogatottságot fog szerezni az EP-választáson.

Például én is életemben először szavazok rájuk, sok ismerősömmel egyetemben.

Miért is? Egyrészt a személyes érzetem okán. Ez a legintimebb tényező minden választásnál. Tudósok és korunk nagy polihisztorai is megerősítik (legutóbb épp a nehezen felülmúlható Yuval Noah Harari), hogy lehet az ember Nobel-díjas professzor vagy a legföldhözragadtabb világlátású matematikus, döntései 99 százalékában az érzései mondják ki a végső szót.

A szubjektív érzeteim pedig mára teljesen felülírták a hazug kontroll-rendszerek, a kultúrmarxizmus, a liberális véleménydiktatúra agymosását.

Hosszabb, személyes kitérőt teszek, hogy érthetőbb legyek. (Nézzék, nézzétek el nekem, mivel ez új blogom első posztja, kvázi bemutatkozás.)

Húszas éveim elején én hoztam létre a magyar webkettő legolvasottabb ballib bástyáját, az Egyenlítő (mai nevén B1) blogot az Indexen. Hitből, őszinte meggyőződésből álltam neki. Ennek része volt egy gyerekkori szerelem és szeretett édesanyám hatása. Ezek miatt léptem be érettségi után az MSZP-be és annak ifjúsági szervezetébe. Nem ismertem eltérő véleményeket, világképeket. És ez nem magyarázkodás, a lófaszt! Őszintén hittem, elvakultan bíztam a szocikban, sírva rajongtam Gyurcsány "igazságbeszédéért", és minden szerettemtől csak megerősítést kaptam, mikor egyre sikeresebb véleményformáló lettem a baloldalon.

Az egész politikai karrieremben nem volt tudatosság. Csak villanásokat osztok most meg, mert sem szándékom, sem okom magyarázkodni a múltam miatt.

(1) Első villanás: szeretett édesanyám mindenről lemondott, hogy egyedül felneveljen engem és testvéremet. A tudatos életszakaszomtól az önállóságom megteremtésének napjáig (10 éves koromtól 19 éves koromig) csak azt tudtam meg tőle a közéletről, hogy a szocik jók, a libsik jók, Gyurcsány a legjobb, Orbán az ördög. Mindez olyan előítéleteket, ösztön-szintű gyűlöletet plántált belém, hogy a húszas éveim közepéig indokolatlan dührohamot kaptam pusztán a "fideszes" jelzőtől.

(2) A húszas éveim elején a legsikeresebb szoci ifi-vezető lettem, mert a sulis szerelmemet követve beléptem az ifikhez (Societas). Nem volt abban semmi olyan megfontolás, mint a mai, számító ifjú politikusok esetében! Azért tudtam megcsinálni Budapest legnagyobb, leglelkesebb ifjú szoci szervezetét ellenzékben, mert a csajozás átcsapott táborozásba, a táborozás bulikba, a bulik közös jótékonykodásba... Azon kaptam magam, hogy a hétköznapi életben egy raktárban pakolok havi 70 rongyért, de hétvégén a miniszterelnök ifi kísérőit egyeztetem a titkosszolgálattal, és félszáz korombeli követ a szabadidejében ovit és lepukkant parkot festeni, virágot ültetni. Hihetetlen élmény volt.

(3) Aztán megkeresett egy fiatal politikus, akiről csak azt tudtam, hogy éles eszű, civil logikán milliárdos... A neve: Czeglédy Csaba... Azt mondta, hogy "Gábor, téged fiatalok követnek, te hobbiból jó videókat csinálsz, csináld meg a baloldali Hír TV-t a YouTube-on!" Elém tolta az első találkozónkon édesanyám két éves rokkantnyugdíját, lelkesített... Eltettem a pénzt, anyunak (amíg élt) megdupláztam a nyugdíját, hittel kezdtem szolgálni ezt az embert, és a mögötte álló érdekeket. Büszke voltam magamra! Aztán ez az ember fél év múlva megváltozott.. Arra kért, hogy hazudjak egy videómban. Hittem benne, hittem a politikai családunkban, nyakig bevonódtam, tolt a siker és a szeretteim támogatása, így hazudtam a kedvéért. Úgy véltem, jó ügyért szabad hazudni. Aztán a hazugságom után megkeresett az országos MSZP... Majd az annál is erősebb budapesti MSZP... Eltelt másfél év, és az első hazugságomat egyre több követte. Az első köteg pénzt újabb és újabb köteg pénzek követték. A lelkesedésből, hitből politizáló szegénylegényből rövid idő alatt a baloldal legbefolyásosabb kommunikátora lettem. Hazudtam reggel, délben, este, milliókat kerestem feketén, kétszer vettem át díjat a HVG országos blogversenyén...

(4) Mikor édesanyám meghalt egy velem kettesben töltött, görögországi nyaraláson, Puch Laci segített ki a krízisből 3000 Euróval és a diplomáciai kapcsolataival. Ezért mérlegeltem sokáig, hogy ellene beszéljek-e. Ezt végül a Hír TV kamerái előtt megtettem... Miért? Röviden azért, mert Puch édesanyám halála után éreztette, hogy ő a "legjobb barátom", és hamar kért valamit tőlem, mint Virág elvtárs Pelikántól. Nemet mondtam, először a szoci-karrierem alatt. A bajai hamis videó botrány kirobbanásakor Puch behívott az irodájába, és leültetett nyájasan az asztalához a legszervilisebb táskahordozója és egy újságíró-legenda társaságában. Hárman ültünk Puch asztalánál (ekkor már pletykáltak arról, hogy Puch bizalmasa vagyok: https://vankireszavazni.blog.hu/2014/02

Az egyik résztvevőt akkor ismertem meg személyesen: Tóth Berciként mutatták be. Szóval: ott ültem a "legjobb barátom", Puch Laci jobbján, mellettem a csodált Bogád "Zutyu" Zoli, velem szemben Laci operatív alvezére, Tóth Berci, az MSZP mai elnöke...

Laci arra kért, hogy mondjam a sajtónak, hogy én készítettem a bajai hamis videót... Mindezt EGY NAPPAL azt követően, hogy a hamis, választást befolyásoló közlések BŰNCSELEKMÉNNYÉ váltak! Hogy érthető legyek: Puch Laci arra presszionált, hogy a köztudottan a fejére nőtt Mesterházy Attila-Velez Árpi páros ismert bizalmasaként húzzak MAGAMRA és rájuk (!) hazug módon egy (szerintem) Puch körei által szervezett bűncselekményt az OGY-kampány finisében, hiszen ő korábban adott nekem 3 ezer Eurót anyám koporsójára... Nyomatékul leültetett mellém egy tisztelt, nagyszerű, semmiről sem tudó újságírót, Zutyut, és a pénzt-befolyást jelképező szürke eminenciását, Tóth Bercit... Csak azt felejtette el, hogy előtte ő tanított meg tárgyalni, manipulálni.

(5) Ebbe nem mentem bele, ám ahogy teltek az évek egyre több befolyásom, pénzem, beosztottam és bűnöm volt az MSZP érdekeinek szolgálatában. Felváltva voltam Puch, Mesterházy és a budapesti MSZP kurvája. A második OGY-választási bukta után a rendszerem összeomlott, és mindenki cserben hagyott. 40 emberemnek tartoztam bérekkel, a foglalkoztatásomat a szoci vezetés tagadta, a székházból kitiltottak, ezer módon próbáltak lehetetlenné tenni, a blogomat hekkerekkel vették el. Aztán írtam egy publicisztikát, ami végleg kiátkozottá tett. Akkor már évek óta nem írtam őszintén, szívből semmit... Aztán megírtam életem egyetlen posztját, amire ma is büszke vagyok:

https://b1.blog.hu/2015/09/18/igy_lettem_ballibbol_turbomagyar_8_lepesben

(Megjegyzés: ha ez holnapra halott link lesz, azt csak Dési János rendelhette el, aki a B1 blogot vezeti évek óta, mióta odaadtam neki. Ez esetben a cikket kiposztolom más forrásból.)

(6) Ezt az írást követően már nem pusztán áruló voltam, de agymosott náci, egybites fideszes is. Kiátkoztak, ellehetetlenítettek. Összeomlott az életem, és ezt drámaként éltem meg. Ám minden összeomlás szükséges tanítás, új kezdet, emelkedés lehetősége hitem szerint. Újra éheztem, nyomorogtam 30 évesen, ahogy legutóbb 18 évesen. Évek teltek el küzdelemmel, önmagam nulláról történő felépítésével. Összeállt a kép, amit az MSZP fiatal sztárjaként nem értettem... Miért kellett egy ostoba, kvalitások nélküli nőt felfuttatnom Szigetvári Viktor segédjeként 9 éve? (Bangóné...) Miért kellett heti 2 cikket termelnem arról, hogy az ősmagyar rovásírás ciki? Miért kellett Szegeden pereskednem hazugságokat hangoztatva megbecsült fideszes professzorral? Minden összeállt, megláttam magamat, hogy mit szolgáltam évekig... Írok majd még erről, de ez így is hosszúra nyúlt.

A lényegre térek, a kiindulópontra:

Én és a környezetem értelmes, önrevízióra képes része holnap a Fideszre fog szavazni. Balra szavaztunk, libsikre szavaztunk, taktikai szavaztunk. Eddig! Később hosszabban írok arról, hogy miért és hogyan lett az értelmesen gondolkodó, önmeghaladásra képes balosokból Fidesz-szavazó. De előbb lássuk a számokat! Utána kifejtem, hogy mit láttam be én, mit láttunk be mi, mit láttak be azok a megtévesztett 30-40-esek, akik már nem pártokra, hanem a nemzetükre szavaznak.

Én büszkén teszem ezt. És ez a valódi coming out, nem pedig a szexuális devianciák felvállalása. Ma lázadni, kitaszítottnak lenni a fősodorban így kell:

"Fideszes vagyok, ide lőjetek!"