Bőven akadtak, akik megszegték a kijárási korlátozást

A rendőrség 256 esetben intézkedett az éjszakai kijárási korlátozással kapcsolatban pénteken és szombaton, a rendőrök 28 esetben figyelmeztettek, 168 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 60 esetben pedig feljelentést tettek - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője vasárnap a közmédiának Gyömrőn.





Gál Kristóf közölte, a helyszíni bírságok fejenkénti átlaga 20 ezer forint volt.



A szóvivő szólt arról is, hogy szintén az elmúlt két napon 262 esetben intézkedtek a helytelen maszkhasználat miatt, a rendőrök 53 esetben figyelmeztettek, 143 helyszíni bírságot szabtak ki és 66 feljelentést tettek.

Tájékoztatása alapján a rendőrök pénteken és szombaton tíz boltnál találtak olyan szabálytalanságokat, amelyek miatt be kellett zárni az üzleteket. Ezeknek a boltoknak összesen 102 napig kell zárva tartaniuk - tette hozzá.Gál Kristóf elmondta azt is: szombat éjfélig hat budapesti vendéglátóhelynél találtak súlyos szabálytalanságokat, amelyek miatt 14-14 napig zárva kell tartaniuk ezeknek a helyeknek.Kiemelte, elsősorban az üzletek, vendéglátóhelyek üzemeltetőinek, tulajdonosainak a felelőssége, hogy betartassák a maszkhasználatra vonatkozó szabályokat a vendégekkel, valamint az alkalmazottakkal.Az ellenőrzések célja továbbra is, hogy a rendőrség "szövetségese" legyen azoknak, akik felelősen betartják a szabályokat, és kiszűrjék azokat, akik mások egészségét veszélyeztetik - hangsúlyozta az ORFK szóvivője.