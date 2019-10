Botka László kilépett az MSZP-ből, Tóth Bertalan sajnálja

Botka László szegedi polgármester hétfőn kilépett az MSZP-ből. A politikus az MTI-nek megerősítette a döntést, de a részletekről nem kívánt nyilatkozni.

Az index.hu cikke szerint Botka László a kilépésről szóló nyilatkozatát hétfőn küldte el a MSZP szegedi szervezetének, de a portálnak úgy fogalmazott, a döntést lelkileg már két éve meghozta.



Botka László, 18 éves korától, 1991-től volt az MSZP tagja, 1992-1994 között az országos ifjúsági tagozat elnökeként és az országos választmány tagjaként dolgozott. A párt színeiben először 1994-ben választották országgyűlési képviselővé Szegeden, 2014-ig volt a parlament, és az MSZP-frakció tagja.

2000-ben lett az MSZP Csongrád megyei elnöke, 2012-től 2016-ig a párt országos választmányát is irányította. 2017. május 27-én az MSZP miniszterelnök-jelöltjévé választották, október 2-án azonban visszalépett.

2002 óta tölti be Szeged polgármesteri posztját, október 13-án negyedik alkalommal választották újra, ekkor már mint az Összefogás Szegedért Egyesület jelöltjeként, a szegedi közgyűlésben is a civil szervezet frakciójában politizál.



Tóth Bertalan pártelnök közösségi oldalán úgy reagált, sajnálattal értesült Botka László döntéséről. A politikus kifejtette, Botka László baloldaliságához és demokratikus elkötelezettségéhez nem fér kétség, Szeged városát hosszú évek óta példaértékűen vezeti.



A szegediek jól döntöttek október 13-án, amikor az ellenzéki szövetség jelöltjeként, amelynek az MSZP végig motorja volt mind Szegeden, mind országos szinten, újra Botka Lászlót választották meg Szeged polgármesterének - szögezte le a pártelnök.