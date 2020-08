Az élj a mának, a neked minden jár, történelmünk veszedelmei, jelentette ki Orbán Viktor

Az ünnepi zászlófelvonás és tisztavató után a Kossuth téren beszédet mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

A magyar népnek a szuverenitásáért minden nap meg kell küzdeni. Kényelem, szűklátókörűség, politikai könnyelműség, az élj a mának, a neked minden jár, itt és azonnal történelmünk rendre visszatérő veszedelmei. Ez emeli a magyar történelem legmagasabb pontjára államalapítóink tetteit. Ritka kegyelem, ha egymást követő nemzedékek minden stratégiai lépése hatékonynak bizonyult - kezdte beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.



Máig nem értjük, honnan volt az országépítő műveltség, az államszervezési tehetség és a szíveket felemelő mély lelki komolyság. Nem értjük, de azt tudjuk, hogy az ország a megsemmisülés szélére szorítva újra és újra utat tör magának - mondta.

Hála és köszönet, csak ennyit mondhatunk őseinknek, hogy ilyen épülő országot hagytak ránk.



A Kossuth térnél létesített emlékhelynél a kormányfő hangsúlyozta: a trianoni diktátum 100. évfordulóján végzett számvetés arra vezetett, hogy kihirdessük „a trianoni száz év magyar magány" korszakának lezárását.



Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió szétesése után a magyar a Kárpát-medence legnépesebb és legnagyobb gazdasággal rendelkező országa, és ebből kötelességek fakadnak, amelyek elől nem bújhatunk el - közölte.



Kiemelte: nem térhetünk ki a száz év tanulságai elől.



Ezért hirdették ki az új korszak nemzeti politikájának törvényeit, bejelentették a szuverenitásra, szabadságra és közös érdekre alapozott közép-európai összeszerveződésben való érdekeltséget és részvételi szándékot - mondta Orbán Viktor.



Ma átadásra kerül az Összetartozás emlékhely is, amely nemzeti büszkeségünkre, az Országházra néz és méltó módon teszi teljessé a Kossuth térnek a panorámáját - mondta. Ennek így kell lennie, hiszen az Országházat azoknak a falvaknak, városoknak és népeiknek építették, akik az emlékhely falába vésett települések lakó voltak származásra, vallásra, nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Ez a tény megváltoztathatatlan, bármerre is kanyargott azóta a történelem.

A trianoni emlékév alkalmával vállalt kötelezettségeinket teljesítettük. A századik évfordulót a Nemzeti Összetartozás évének nyilvánítottuk, és a megemlékezésekre is méltó módon sor került, habár a járványveszély megnehezítette az ünneplést - tette hozzá a miniszterelnök.



A kormányfő szerint a Nyugat elvesztette vonzerejét „a mi szemünkben", Közép-Európa pedig nem tűnik kívánatos világnak az ő szemükben.



A most átadott emlékhelyről Orbán Viktor azt mondta: ez felhívás, sőt sürgető kiáltás is azokhoz a közép-európai népekhez, amelyek életüket egy megújított keresztény világban képzelik el, hogy rá kell találniuk az együttműködés útjára, meg kell találniuk azt a formát, amely egyszerre garantálja nemzeti önállóságukat, a közép-európai népek szövetkezését és hozzájárul az európai egységhez is.

Képünkön: Áder János köztársasági elnök (középen, b3), Orbán Viktor miniszterelnök (b2) és Kövér László, az Országgyűlés elnöke (b4), valamint a Kossuth tér megújítását célzó Steindl Imre Program vezetője, Wachsler Tamás (b5) jelenlétében átadja az Összetartozás emlékhelyét a Kossuth téren az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepén, 2020. augusztus 20-án.