A negyedik hullám elkerülhetetlen, de nem készül az ország lezárására a kormány

A legfrissebb kormányzati intézkedésekről tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.



Amerikai kérésre vonultak be Afganisztánba és most amerikai lépésre vonultak ki az országból. A jelenlegi helyzet válságos - mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, jelenleg is zajlik a magyar és azon afgán személyek kimenekítése az országból, akik segítették a honvédeket.

Russzin-Szendi Romulusz is részt vett a kormányinfón, aki elmondta, hogy ezidáig 78 főt helyeztek biztonságba, miután majd mindenki hazaért részletesen tájékoztatni fognak mindenkit. Addig is arra kér mindenkit, hogy ne kutakodjanak, hogy hol állomásoznak a magyar honvédek, hová viszik a kimenekítetteket. Erre azért is van szükség, mert bármilyen kiszivárgott információ veszélyeztetheti a menekítési akciót - mondta.

A honvédség vezérkari főnöke arról is beszélt, hogy Kabul mellett van egy műveleti terület, ahová az embereket viszik előre. Nincsen végső határideje a kimenekítési műveletnek. Az afganisztáni misszió legnagyobb eredménye, hogy a magyar katona elismertsége nagyon nőtt nemzetközi szinten is - tette hozzá.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva világossá tette, hogy nem tárgyalnak a tálibokkal.

A demokrácia exportáló amerikai törekvés kudarcot vallott. Ennek látványosabb következménye nem is lehetne mint az, hogy három nap alatt összeomlott az afgán kormány miután kivonultak az amerikai katonák. Egy másik látványos következménye az is, hogy az elsők között menekült el az afgán miniszterelnök - mondta Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely egy kérdésére válaszolva azt mondta az afgán helyzet miatt, jelentős migrációs hullámra számítanak. Mindenki azt mondja, hogy a 2015-ös migrációs hullám nem valósulhat meg, ezért a kibocsátó országot környező országoknak kell segítséget adni.

Magyarország külső határainak védelmét meg tudjuk erősíteni, így nincs olyan erős migrációs hullám, amit nem tudunk megállítani.



A negyedik hullám elkerülhetetlen, de az oltottak védettek

A kormány a tegnapi ülésén áttekintette a járványhelyzetet is. Európában Magyarországon a legjobb a helyzet nálunk, viszont a negyedik hullám minket sem fog elkerülni. Azonban a negyedik hullám különbözni tud az előző háromtól, hiszen már nagyon sokan védetettek a vírussal szemben, hiszen felvették az oltást - mondta Gulyás.



Azt is elmondta, hogy az utóbbi időben ismét megjelentek olyan hírek, amelyek a lakosságban bizonytalanságot akarnak kelteni a vakcinákkal szemben. Felhívta a figyelmet, hogy minden bizonytalanságot keltő hír hamis, védekezni csak a vakcinákkal lehet, és minden vakcina hatékony. Aki be van oltva nagyon kevés eséllyel kaphatja el a vírust. Ha pedig mégis elkapja a betegség lefolyása egyáltalán nem súlyos.

Elmondta szeptemberben újabb oltási kampányt hirdetnek és hogy minél zökkenőmentesebben történjen az oltás, most már nem csak a rezidensek, hanem a hatodéves orvostanhallgatók is beadhatják az oltást.

Vakcina van bőven, még rendelkezésre áll több mint 8 millió vakcina.

​

A fiatalok oltásáról is gondoskodtak, iskolakezdés előtti két és az iskola megkezdése utáni két napban is minden iskolában oltópontok fognak üzemelni, hogy aki szeretné be tudja oltatni magát.

Nem készül lezárni az országot a kormány



Azt is elmondta, hogy minden olyan híresztelés téves, amely azt hangoztatja, hogy ismét lezárnák az országot. Ezt nem tervezi a kormány.



A gazdasági helyzetet is áttekintette a kormány. Európában a legesleglassabb gazdaági növekedést elérő országok között van Magyarország is. Nem várt teljesítmény az is, hogy már elérte a gazdaság a járvány előtti szintjét. A mostani negyedéves adatokat tekintve megvalósítható a kormány azon ígérete, hogy 5,5 százalékos növekedés esetén a gyereket nevelő családok az átlagkereset határáig visszakapják az éves adójukat.

A mostani növekedés azt is lehetővé teszik, hogy a 13 havi nyugdíj folyamatos visszaépítése mellett idén akár 50-56 ezres nyugdíjprémiumot is folyósítsanak ebben az évben.



Gulyás Gergely arról is tájékoztatott, Orbán Balázs államtitkárt politikai igazgatóvá nevezték ki, eddigi pozíciója mellett a miniszterelnök mellett is dolgozni fog.



Ma csak a dugók közül lehet választani a Budapesten élőknek, már hétvége esténként sem lehet közlekedni autóval anélkül, hogy ne ülnénk dugóban. Ugyanakkor csökkent a közbiztonság is. Ezek a fővárosi vezetés hibái. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy azon problémákat orvosolja, amelyben hatásköre van. Így egyes tereken növelte a rendőri jelenlétet, de egyelőre mást nem tud tenni.



Magyarország egyértelmű érdeke az uniós tagság



Az ünnepi rendezvényeket bíráló ellenzékiek nyilatkozataira azzal reagált, hogy humorosnak tartja azt a tényt, hogy egy olyan személy nevezi giccsparádénak az augusztus 20-i felvonulást, aki részt vett a pride-on. Főleg azért, mert az augusztus 20-i főbb rendezvényeken, egy a Szent Koronán és Szent István szobrán kívül talán még egy-két installáció vonult fel.



A kormány nem tervez semmilyen Unióból való kilépést - mondta kérdésre válaszolva. Hozzátette, Magyarország számára az uniós tagság egyértelmű érdeke. Az, hogy 7, vagy 14 év múlva milyen lesz az unió helyzete, és Magyarországé, azt nem lehet pontosan megmondani.