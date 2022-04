A kormány szerint beváltak az árstopok, hamarosan újabb döntéseket hoznak róluk

A kormány legújabb döntéseiről tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.



Gulyás Gergely a kormányinfó elején megköszönte a választáson résztvevőknek, hogy felelős állampolgárként leadták voksukat. Az emberek 70 százaléka vett részt a választásokon, így a megválasztott kormány legitimitása erős. Soha egyetlen párt sem kapott annyi szavazatot, mint amennyit most a polgári kormány kapott.

A jelenlegi kormány addig ügyvezetőként dolgozik, amíg meg nem alakul az új kormány. A miniszterelnök már folytat tárgyalásokat az új kormány megalakítására. Amint meglesz a végleges eredmény, azonnal tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A jelenlegi szándék szerint a május 16-i héten fogják megválasztani a miniszterelnököt, és erre pár napra megalakul a kormány is. Kocsis Máté Orbán Viktor miniszterelnök megkeresésére jelezte, hogy továbbiakban is a frakcióvezető tisztséget szeretné vállalni.

Minél hamarabb álljon helyre a béke

A háború ügyében is meghallgatták a honvédelmi minisztert. Magyarország továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy minél hamarabb álljon helyre a béke. Ezt kellene követnie az uniónak is. A jelenlegi helyzet azonban azt vetíti előre, hogy a közeljövőben nem lesz vége a háborúnak. Ezt támasztják alá a csapatmozgások is. Ezért egy eredményes és stabil, cselekvőképes kormányra van szükség. A háborúra való tekintettel szeretnék bevezetni, hogy a humanitárius veszély esetén is lehetséges legyen a rendkívüli helyzet kihirdetése.

Továbbra is arra törekednek, hogy az Ukrajnából, a háború elől menekülőket el tudják látni, munkát, biztonságos menedéket tudjanak nyújtani. Illetve a gyerekek beiskoláztatásáért is mindet megtesznek. A déli határ védelemére 600 millió forintot fordítottak, 40 milliárd forintot pedig eddig az ukrán menekültek segítségére. Ebből pedig mindössze két százalék származott az uniótól támogatásként.



Beváltak az árstopok, 4,4 százalékkal mérsékelték az inflációt

Valamennyi árstop esetében döntést fog hozni a kormány. Az árstopok beváltak, a 4 stop infláció leszorító ereje jelentős. Ezek nélkül az infláció 13 százalék fölötti lett volna.



Az infláció hatásait igyekszik minimalizálni a kormány

Az elkövetkezőkben is arra törekszik a kormány, hogy minimalizálják az inflációt. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint az infláció csökkenésére a nyár végén lehet számítani. Magyarország hét országot előz meg az uniós fejlettségi listán, ezt a listát az eurostat állítja össze. Magyarország előtt Lengyelország található. A beruházási rátát sikerült fenntartani. A járvány előtti helyzetnél is kevesebb a munkakereső. A kiskereskedelem és a turizmus is felülmúlta az előző évi adatokat.

Szentkirályi Alexandra köszönetet mondott a humanitárius segítségnyújtásért

Szentkirályi Alexandra megköszönte mindenkinek az erőn felüli segítséget. Működnek a segítségpontok, összesen 5 helyszínen a határ mellett. Ezeket a pontokat rengetegen igénybe veszik. A Híd Kárpátaljáért mozgalom keretén belül már a múlt héten meghaladta az egymilliárd forintot. Már több mint 270 ezer szolidaritási jegyet állított ki a MÁV az Ukránjából menekülők számára. Az összes menedékes kérelem 17 ezer volt, és 100 ezren kértek 30 napos tartózkodást - tette hozzá. A BOK-csarnokban több mint 24 ezer ember fordult meg.

A menekülteknek egészségügyi szolgáltatásokat is nyújtanak, megoldott a gyógyszerfelírás, és adott esetben a kórházi ellátást is biztosítják számukra. A szálláshelyek felajánlása, kiosztása is folyamatos, a katasztrófavédelem több mint 10 ezer embert helyezett el, akik fele részben gyermekek. 270 ezer szolidaritási jegyet állított ki a MÁV. Megkezdődött az ukrán menekült gyerekek óvodákba, iskolákba integrálása, 300 óvodás, 1000 iskolás van már a magyar intézményekben, az egyetemeken 440-en.



A választóknak mindig igaza van

A közmédia kérdésére válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy az, hogy az ellenzéki pártok szövetsége nem lett volna képes ennek az országnak az irányítására, ezt az ellenzéki politikusok mostani civakodása eloszlatta ezt az illúziót.

A választópolgárok döntését tiszteletben kell tartani. Ahogy 2019-ben az önkormányzati választásokon, ahol a Fidesz-KDNP pozíciókat vesztett, de gratulált a nyerteseknek. A választók véleményét pedig nem csak akkor kell tiszteletben tartani, ha egy politikai erő győzelmet arat, hanem akkor is, ha veszít.



Nem méltányos, hogy az ellenzék kizárólag egyvalakin akarja elverni a port

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, hogy a számukra megfelel, ha Jakab Péter marad a Jobbik elnöke, a politikusnak a választások eredményével kapcsolatos megnyilvánulásai nagyban hozzájárulnak az ellenzék amúgy is rossz renoméjának gyengítéséhez.

Gulyás Gergely nem tartja méltányosnak, hogy az ellenzék kizárólag egy párton akarja elverni a port. A baloldalon is találhatók logikusan gondolkodó választópolgárok, akik között nagy számban voltak olyan szavazók, akik a voksukat nagy kétségekkel adták le.