A korlátozások helyett az oltás jelenti a megoldást

Az oltás működik, Magyarország működik, és ezen az úton kell tovább menni - jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai ügyekért felelős államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Orbán Balázs a Polgári Magyarországért Alapítvány által rendezett, a Somogy-megyei Kötcsén szombaton tartott Polgári Piknik elnevezésű találkozót áttekintve hangsúlyozta: "a járványok és a népvándorlások korába érkeztünk", erre fel kell készíteni az országokat.



A koronavírus-járványról szólva kiemelte, hogy az oltás működik, Magyarország működik, és ezen az úton kell tovább menni.



Bebizonyosodott, hogy a koronavírus ellen nem a korlátozások bevezetése a leghatékonyabb fegyver, hanem az oltás, ezért az oltási programot kell sikerre vinni újabb és újabb akciókkal, nem pedig lezárásokban gondolkodni - mondta.



Kitért arra is, hogy a magyaroknak az elmúlt évtizedekben az Európai Unió volt a "legélhetőbb keret", ugyanakkor "óriásiak a kihívások", vannak olyan politikai erők, brüsszeli bürokraták, baloldali liberális csoportosulások, NGO-hálózatok és médiumok is, amelyek ideológiai konfliktusokat éleznek ki, és ezek az EU összeomlásával fenyegetnek.



Orbán Balázs ezzel összefüggésben említette a migrációs kihívást, a genderkérdést és a klímaváltozás elleni küzdelem anyagi terheit.



Mindezek helyett arról kellene inkább beszélni, hogy az EU miért gyengül a geopolitikai térben, miért egyre kisebb az érdekérvényesítő képessége, és miért vannak versenyképességi problémái - hangoztatta.



Orbán Balázs úgy fogalmazott: egyértelműen látható, hogy a legtöbb országnak az uniós tagság előny, de az eurózóna "recseg-ropog", és erre nincs adekvát válasz Brüsszelből.



Hozzátette, Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, "még akkor is, hogy ha az EU szétesik, mi ott leszünk az utolsók között, tartjuk az utolsó gerendát, és azon fogunk dolgozni, hogy a szétesést megállítsuk és visszafordítsuk".



A politikus kitért arra is, hogy komoly migrációs hullám várható Afganisztánból. A probléma az, hogy az EU továbbra is megosztott a migráció kérdésében - tette hozzá. Hangsúlyozta, noha 2015-höz képest egyre több tagállam mondja, hogy a határokat meg kell védeni, a "liberális bevándorláspárti oldal megpróbálja rákényszeríteni az akaratát a többiekre".



Nem fognak sikerrel járni, ugyanakkor "egyfajta mellékvágányként" az egész közösséget sújtja az általuk előidézett megosztottság - mondta.



A jövő évi országgyűlési választárokra kitérve azt mondta, hogy Orbán Viktor "nagyon komplex, összetett és bonyolult" stratégiát vázolt fel, amelynek összefoglalása: "mi győzünk, ők veszítenek. Ez a haditerv".



A választás leegyszerűsödött, mert a 2010 előtti Magyarországhoz való visszatérés és az elmúlt 10-11 évben sikert hozó politika között lehet 2022-ben választani - mondta.



Részletezte, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök vezetésével a baloldal "egyértelműen a 2002 és 2010 közötti kudarcos kormányzást szeretné visszahozni, ugyanazok a szakpolitikai megoldások, ugyanazok az emberek, ugyanazok a javaslatok várhatók".



"A mi ajánlatunk az, hogy ne menjünk oda vissza, ahol akkor álltunk, ami egy gyenge és lecsúszó Magyarországot eredményezett", hanem erősítsük meg a szövetséget a magyar politika és a magyar emberek között, és akkor az ország a következő évtizedben is a sikeres országok közé fog tartozni - mondta végezetül.