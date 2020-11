A kkv-kat segítő javaslatokat vár Orbán Viktor a kamarától

A legtöbb magyar embernek munkát adó kis- és közepes vállalkozásokat segítő javaslatokat vár a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától (MKIK) Orbán Viktor miniszterelnök.





A kormányfő erről azt követően beszélt vasárnap, a Facebookra feltett videón, hogy találkozott az MKIK vezetőjével, Parragh Lászlóval.



Orbán Viktor elmondta, a kamara vezetőjét tájékoztatta a várható egészségügyi intézkedésekről és neki is elmondta, hogy a vakcina a megoldás, amelyre jó remények vannak. A miniszterelnök úgy fogalmazott: "látjuk már a fényt az alagút végén, de addig még hosszú hetek telnek el, és ezért a gazdasággal is foglalkoznunk kell", hozzátéve, a vírus az emberekén kívül a gazdaság "szövetét" is megtámadja.

Kiemelte, a kormánynak a kis- és közepes vállalkozásokra jelentett veszély a legfontosabb, mert ezek adják a legtöbb magyar embernek a munkát.Orbán Viktor ezért arra kérte a kamara elnökét, tegyen javaslatot a kormánynak és alakítsanak ki szorosabb együttműködést a következő hetekben, hónapokban, hogy olyan intézkedéseket hozhassanak, amellyel a kis- és közepes vállalkozásokat lehet segíteni."Most egészségügyi döntések jönnek, aztán ismét gazdasági intézkedések következnek. Várom a kamara javaslatait" - zárta tájékoztatását Orbán Viktor.