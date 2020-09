A hét második felében beköszönt az ősz: eső és hűvösebb idő várható

A jövő hét elején is sok lesz a napsütés és marad a meleg, többfelé 30 Celsius-fok közeli értékekkel, a hét második felében viszont csapadékosabb idő várható. A hétvégére hűl is az idő, egyre inkább 20 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.







Hétfőn napos idő várható csapadék nélkül. A leghidegebb órákban 4-12 fok lesz. Napközben 24-28 fokig melegszik a levegő.



Kedden is több órára kisüt a nap. A nyugati, délnyugati határ közelében viszont előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 5-13, a maximumhőmérséklet 24-29 fok között alakul.



Szerdán és csütörtökön a hosszabb-rövidebb idejű napsütés mellett szórványosan várható zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Zivatar térségében viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet szerdán 7-15, csütörtökön 9-15 fok között valószínű. A legmagasabb hőmérséklet szerdán és csütörtökön is 23-28 fok között alakul.



Pénteken több helyen várható záporeső, zivatar. Sokfelé megerősödik a szél. Zivatar térségében viharos lökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 10-15, a maximumhőmérséklet általában 21-25 fok között valószínű, délkeleten 26-28 fok is lehet.



Szombaton is többfelé várható záporeső, zivatar. A szél is sokfelé megerősödik. A leghidegebb órákban 6-15 fok lesz. A nappali csúcsértékek nyugaton 15-22, keleten 22-27 fok között alakulnak.



Vasárnap elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A szél helyenként lehet erős, zivatarban viharos. A legalacsonyabb hőmérséklet 1-10 fok között valószínű, keleten lesz az enyhébb idő. Napközben 14-21 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.