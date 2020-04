A diákok sem halasztanák el az érettségi vizsgákat

Az Országos Diáktanács (ODT) Magyar Nemzetnek nyilatkozó tagjai elfogadják az előrehozott vizsgák törlését, és az érettségi mielőbbi megszervezése mellett foglaltak állást - közölték a lap online kiadásában szombaton.







Azt írták: az Országos Diáktanács tagjai szerint a vizsgaalkalmak csökkentése sok veszélyforrástól kíméli meg a tanulókat, de szeretnék, ha ősszel mindenki levizsgázhatna, aki most valamilyen okból nem teszi.

A május 4-én szigorú óvintézkedések mellett induló érettségikkel kapcsolatban idézték Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárt is, aki pénteken arról beszélt, hogy a járványügyi szakemberek álláspontja szerint sem érdemes későbbre tolni a kezdés időpontját, sőt az államtitkár szerint a diákok is mielőbb érettségizni akarnak.Bellovicz Martin, a Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulója szerint az érettségi elhalasztása sokkal több hátránnyal járna, mint az, ha május 4-én megszervezik. A vizsgák megtartását az egyetemi felvételi miatt is fontosnak tartotta a 11. évfolyamos diák, az alsóbb évesek előrehozott vizsgáinak törlését pedig nem nevezte "eget rengetően nagy problémának".Kitért arra is, hogy a felkészülésben hiányzik a tanulóknak a pedagógusok személyes segítségnyújtása, bár az utolsó hetek a többség számára egyébként is az egyéni felkészülésről szólnak.Szilas Kincső, a budapesti Szinyey Merse Pál Gimnázium 10. osztályos diákja a vírus miatt nem tudott idén előrehozott érettségit tenni, de megérti az azokról kiadott rendeletet, és szerinte is felesleges veszélyforrást jelentene, ha még több diák érettségizne idén.A tanuló azt is elmondta, hogy az ODT az Emberi Erőforrások Minisztériumának írt levélben kérte, hogy minél hamarabb, lehetőleg már az őszi érettségi időszakban letehessék - a tavaszi érettségi időszaknak megfelelő feltételekkel - az előrehozott vizsgákat.A Magyar Nemzet szerint erre minden bizonnyal lesz lehetőség, mert Maruzsa Zoltán korábban azt ígérte, hogy idén ősszel újra megszerveznék a komplett érettségi vizsgát és a felsőoktatási felvételit - ősszel egyébként is szokott lenni érettségi időszak, csak kevesebb vizsgával és jelentkezővel -, hogy ne kelljen egy teljes évet kihagynia annak, aki most visszalép a vizsgától.Koósa Tamás, a pesterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium tanulója szintén előrehozott vizsgáról mondott le, de a továbbtanulás miatt elengedhetetlennek nevezte, hogy a fiatalok időben érettségizhessenek. Mivel az érettségiből adódó százalékos eredmények, pontok jelentik a felvételit, a diák szerint nem lett volna megvalósítható, hogy az érintetteket az év végi jegyek alapján rangsorolják, mert úgy kisebb lett volna a "szórás" a sok egyforma jegy miatt - tette hozzá.Jó megoldásnak vélte, hogy csak az írásbeli érettségiket szervezik meg idén, mert az eredmény nagyobb részét - tantárgytól függően például az összpontszám kétharmadát, négyötödét - az írásbelik teszik ki. Szerinte sokat segíthet a helyzeten, ha idén csak az érettségizik, akinek a felvételihez szükséges, mindenki más pedig visszalép a vizsgától.