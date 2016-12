Szárnyas malac nap: pénteken tartják a Bóbita Bábszínház óévbúcsúztatóját

Gyermek és felnőtt közönségével együtt búcsúztatja az óévet a pécsi Bóbita Bábszínház pénteken, a "Szárnyas malac napon".

A teátrum immár hagyományos előszilveszteri rendezvénye a Weöres Sándor Bóbita című versében szereplő, "megigézett" malacról kapta nevét, amelyet az intézmény 1994-ben emblémájául választott.

Sramó Gábor, a Zsolnay Kulturális Negyedben található Bóbita Bábszínház igazgatója az MTI-nek azt mondta: három gyermekeknek és két felnőtteknek szóló produkcióval készülnek a programra. A kicsiket és szüleiket emellett bábkészítő foglalkozások és mesekuckó is várja.

A bábszínház Kós Lajos termében először játsszák egy napon a Bóbita saját produkciójaként bemutatott Torzonborz, a rabló című előadás első és második részét - tette hozzá.

Ugyancsak a nagyteremben láthatja a közönség este a Kajárpéci Vízirevű Az ember: tragédia című, abszurd humorban bővelkedő, 14 éven felüliek szóló előadását. A kamarateremben Gazdag László és Bodnár Zoltán, a Kolibri Színház két művésze által előadott Vitéz László Bábjáték automatájának gyermekeknek, illetve felnőtteknek szóló pajzán változatát is láthatja a publikum.

Sramó Gábor az MTI érdeklődésére közölte: a Bóbitának egy évadban körülbelül 40 ezer nézője van. Az igazgató örömtelinek nevezte, hogy bérleteseik száma továbbra is emelkedik: míg 2013-ban 3200 bérletet értékesítettek, addig ez a szám tavaly meghaladta a négyezret, idén decemberig pedig megközelítette az ötezret.

A Bóbita Bábszínház egy évadban körülbelül 280 előadást tart; a pécsi társulat gyakori vendég a fővárosban, de országszerte és külföldön is rendszeresen vendégszerepelnek. Az igazgató felidézte: társulatuk idén Lengyelországban és Romániában is játszott, 2017-ben pedig Marosvásárhelyen, Zágrábban és Eszéken vendégszerepelnek, valamint a tervek szerint tavasszal Tallinban is fellépnek.