Szlovéniában csaknem minden második teszt pozitív

Szlovéniában hétfőn újabb szigorítások léptek életbe a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére - közölte a szlovén közszolgálati televízió (RTV).

A kormány döntése alapján a korábbinál gyakrabban, 48 óránként kell tesztet végeztetniük az egészségügyi és a szociális ellátásban dolgozóknak, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva vagy átestek-e a fertőzésen. A tesztek költségeit a munkáltatóknak kell állniuk.



Az általános és középiskolás diákoknak, valamint az egyetemistáknak, akiknek eddig hetente egyszer kellett öntesztelést végezniük, hogy részt vehessenek az órákon, most hetente kétszer kell ezt megtenniük, hétfőn és szerdán. Számukra ingyenes, otthon is elvégezhető antigén gyorsteszteket biztosít az állam.



Kötelezően maszkot kell hordaniuk azoknak is zárt térben, akik be vannak oltva vagy átestek a fertőzésen. A vendéglátóegységeknek ellenőrizniük kell a vendégeket, hogy rendelkeznek-e oltási- vagy gyógyultsági igazolással, ennek hiányában negatív teszttel.

Amennyiben nem rendelkeznek ezekkel vagy megtagadják a dokumentumok felmutatását, nem léphetnek be az éttermekbe és a kávézókba. Ellenkező esetben a vendéglátóegységnek kell vállalnia a felelősséget, az ellenőrök pedig emiatt be is zárhatják a helyet.



Janez Poklukar egészségügyi miniszter azzal indokolta a kabinet döntését, hogy a védettségi igazolások ellenőrzése nem volt következetes, miközben egyre több hamis Covid-igazolványt szűrtek ki. Az emberek szerinte nem tartották be a maszkviselés szabályait sem.



Hétfőre 1257 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, a pozitív tesztek aránya 47,8 százalékos volt. A Covid-19 szövődményei miatt 11 beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 603-an vannak kórházban, 142-en intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 188 712-en kaptak védőoltást, közülük 1 119 181-en már a második adagot is felvették. Ez az oltásra jogosult lakosság 56, illetve 53 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 1126 új fertőzést azonosítottak; a vírus okozta Covid-19 betegségben 31-en haltak meg. Kórházban 1469 beteget ápolnak, közülük 183-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 911 657-en kaptak védőoltást - a jogosultak 47, a felnőtt lakosság 56 százaléka -, közülük 1 798 069-an már a második adagot is felvették.



Zágráb nem tervez újabb korlátozásokat bevezetni, a hatóságok azonban szigorúbban ellenőrzik a jelenlegi járványügyi intézkedések betartását, a szabálysértőkre pedig pénzbírságot szabnak ki.