Szili Katalin: felelősséget viselünk a magyarságért

Magyarország felelős a határon kívüli magyarságért - közölte a határon túli magyarok ügyeivel foglalkozó miniszterelnöki megbízott az MTI-vel vasárnap telefonon nyilatkozva Svédországból, ahol részt vett a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) közgyűlésén és négy állami kitüntetést adott át.



Szili Katalin úgy fogalmazott: minden magyar számít, nemcsak a Kárpát-medenceiek, hanem a diaszpórában élő magyarság összefogása is fontos feladat. A magyarság már világnemzet, a világ számos pontján megtalálhatók magyar közösségek, akiket a kormány segít abban, hogy meg tudjanak maradni magyarnak - emelte ki a miniszterelnöki megbízott.



Elmondta: a 27 szervezetet tömörítő, mintegy 5000 tagot számláló SMOSZ közgyűlésén ismertette a nemzetpolitikai államtitkárság támogatási lehetőségeit.

Hangsúlyozta: a SMOSZ számos oktatási és kulturális tevékenységgel járul hozzá a magyar identitás megőrzéséhez, például azzal is, hogy a fiatalok hétvégén magyar nyelvet tanulhatnak. Fontosnak nevezte, hogy a magyar közösségben az identitást, a kultúrát, a nyelvet, valamint a hagyományokat őrizzék, és továbbadják a következő generációknak.Szili Katalin hozzátette: a svédországi magyar közösségnek az anyaország mellett Erdélyből, Felvidékről vagy Kárpátaljáról származó tagjai is vannak, és olyanokról is hallott, akik visszaköltöznek Magyarországra, illetve akiknek gyermekei vagy unokái Magyarországon tanulnak.A közgyűlésen Szili Katalin tájékoztatást adott a Magyarok kenyere, valamint az abba tartozó Tizenötmillió búzaszem programról, amelybe a svédországi közösség tagjai szeretnének bekapcsolódni, illetve a pécsi egyetem által gondozott magyar diaszpórahálózat-projektről is.A miniszterelnöki megbízott arról is beszámolt, hogy négy, Áder János köztársasági elnök által idén adományozott állami kitüntetést is átadott Müller Adrien, Magyarország stockholmi nagykövete társaságában.Sebestyén Gábor, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség vezetője, valamint Feldötö Emese és Feldötö Sándor, a Stockholmi Magyar Ház vezetői a Magyar Arany Érdemkereszt, míg Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke a Magyar Érdemkereszt tisztikeresztje elismerésben részesült.