Rekordszinten a foglalkoztatottság az Európai Unióban

Rekordszinten van a foglalkoztatottság az Európai Unióban és csaknem valamennyi tagországban folyamatosan emelkedik továbbra is - közölte csütörtökön közzétett jelentésében az Európai Bizottság.



A legfrissebb negyedéves áttekintés alapján az Európai Unió továbbra is egyértelműen a foglalkoztatás és a növekedés javulásának irányába halad.



Mint a helyzetértékelésből kiderült, 2017 második negyedévében a foglalkoztatás az EU egészében 1,5 százalékkal, az euróövezetben pedig 1,6 százalékkal nőtt 2016 azonos időszakához képest.



A tavalyi évhez képest az EU egészében 3,5 millióval, az euróövezetben pedig 2,4 millióval többen dolgoznak, ami azt jelenti, hogy összesen 235,4 millió embernek van munkája, és ez minden idők legmagasabb szintje.



A növekedés az elmúlt négy évben különösen a fiatalok körében volt kedvező. Miközben a fiatalkori munkanélküliség még mindig túl magas, ez a ráta folyamatosan és a teljes népesség körében mért adatoknál nagyobb ütemben csökkent: jelenleg 16,9 százalékon áll, tehát a 2008-asnál alacsonyabb szinten - tudatta a brüsszeli testület.



A bizottság arról is beszámolt, hogy a munkanélküliségi ráta közel minden tagállamban folyamatosan csökken 2013 közepe óta, és augusztusban volt a legalacsonyabb az EU-ban 2008 novembere óta.



Rámutattak: a gazdaság a tagállamok mindegyikében bővül: az EU egészében 2,4 százalékos, az euróövezetben 2,3 százalékos növekedést regisztráltak a tavalyi évhez képest, és szinte valamennyi tagországban tovább folytatódott a háztartások jövedelmének emelkedése.



"Az eredmények biztatóak: Európában több embernek van állása, mint valaha, a munkanélküliség pedig kilenc éve most a legalacsonyabb" - emelte ki Marianne Thyssen foglalkoztatásért felelős uniós biztos.