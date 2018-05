Nyugdíj, szülinap, lottó: parádés napja volt a férfinak

Jó napja volt egy kanadai férfinak: éppen a születésnapján vonult nyugdíjba, és ráadásul kétmillió kanadai dollárt (408 millió forintot) nyert a lottón.



A vancouveri Ping Kuen Shum április 28-án vette a lottószelvényt jókedvűen, mivel nemcsak utolsó napját töltötte a munkahelyén, hanem születésnapja is volt. A lottójátékot szervező Brit Columbia-i vállalat közleményéből pedig még aznap este kiderült, hogy kétmillió dollárt nyert a játékon - számolt be róla pénteken a BBC News.



Ping örömében családját és barátait is megvendégelte. Mint mondta: azt tervezi, hogy a pénzből ellátogat Kínába. "Hihetetlen, hogy mind a három dolog egy napon történt" - mondta hozzátéve, hogy keményen dolgozott egész életében, és most nagyon várja, hogy az ölébe hullott vagyont családjával együtt költse el.



A lottóvállalat számításai szerint csaknem 14 millió az egyhez az esélye annak, hogy valaki eltalálja mind a hat számot a játékban, ahogy Pinggel történt.



A szerencsés férfi életkorát és foglalkozását nem hozták nyilvánosságra.