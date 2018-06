Négy magyar film is szerepel egy nemzetközi fesztiválon

Négy magyar alkotás is versenybe száll a hétfőtől vasárnapig tartó Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon Franciaországban, ahova a világ minden tájáról érkeztek animációs alkotások.



Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása a rövidfilmek versenyében indul, Kelen Bálint Xamarin című animációja, amely párbeszéd nélkül mesél a nagy Xamarinról, a Perspectives (Perspektívák) rövidfilmes szekcióban méretteti meg magát.



A diplomafilmek versenyében két magyar animáció is szerepel. Varga Tímea Még nem című filmje Erdős Virág Május című novelláján alapszik. A film egy kisfiú és egy fiatal nő sorsáról mesél, konkrét élethelyzeteket bemutatva, amelyek között a folytonosság nem mindig egyértelmű, a háttérben meghúzódó finom misztikusság egy tágabb értelmezési keretet is ad a történetnek.



Hegyi Olivér Take Me Please című filmje, amelyet az idei Friss Húson is díjaztak, arról szól, hogyan tudja feldolgozni egy fiú a szakítást, annak különböző fájdalmas és kevésbé súlyos lépcsőfokait, illetve arról, hogy lépcsőfokok-e ezek egyáltalán, vezetnek-e valahova, létezik-e olyan, hogy teljes feldolgozás.



Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című filmjében a 8 éves Tilda emlékképei elevenednek meg saját cirkuszt működtető családjáról - közölte a film kommunikációjával foglalkozó cég hétfőn az MTI-vel.



Mint írják, jelenetről jelenetre tárul fel a nézők előtt egy család titkokkal teli múltja. A karakterek átlépik testük határait, a múlt képeiből és egymásból alakulnak, transzformálódnak.



A film a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság támogatásával készült. A forgatókönyvet Gergely Dorka, Traub Viktória és Dus Polett írták, a zeneszerző Chris Allan Tod volt. A film vágói Bacskai Brigitta és Polecsák Lajos, sound designere Vadon Zoltán, producere Dus Polett colt. A film a tervek szerint idén ősszel kerül a magyar mozikba.



A 15 perces alkotás az elmúlt időszakban olyan fesztiválok versenyprogramjában szerepelt már, mint a csehországi Anifilm vagy a múlt héten az Oscarra kvalifikáló Zágrábi Animafest. Júniusban Portugáliában a Fest - New Directors/New Films Festival versenyprogramjában, illetve a bulgáriai In The Palace fesztiválon szerepel majd a film. Júliusban a szlovákiai Fest Ancán, majd Olaszországban a La Guarimba Nemzetközi Filmfesztiválon és a brazíliai Anima Mundni, aztán a Guanajuato Nemzetközi Filmfesztiválon Mexikóban is bemutatják.