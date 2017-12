Májusban lesz Harry herceg és Meghan Markle esküvője

Május 19-én lesz Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan Markle esküvője. Az időpontot a Kensington-palota - Harry londoni rezidenciája és édesapja, Károly trónörökös londoni hivatala - közölte pénteken.



A herceg és az elvált amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be Londonban. Az eddigi hivatalos közlésekből már tudható volt, hogy a 33 éves Harry és a 36 esztendős Meghan Markle a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent György-kápolnájában esküszik örök hűséget egymásnak májusban.



Az esküvő pontos dátumát azonban csak pénteken ismertette az udvar.



A Kensington-palota hangsúlyozta, hogy az egyházi szertartás, a virágok, a dekoráció és az esküvő utáni fogadás minden költségét a királyi család állja.



A londoni fogadóirodák a májust eltalálták: már az esküvő hónapjának bejelentése előtt is ezt tartották a legvalószínűbb időpontnak, és így erre a lehetőségre meglehetősen alacsony nyereményesélyeket írtak ki.



Általános volt az a várakozás, hogy Harry és Meghan Markle esküvője tavasszal lesz, de az áprilist a sajtó és a fogadóhálózatok gyakorlatilag kizárták, mert abban a hónapban várja harmadik gyermekét Katalin hercegnő, Harry bátyjának, Vilmos hercegnek, a brit trón majdani várományosának hitvese, márciust pedig mindenki túl korainak tartotta.



Az esküvő helyszíne jelent csupán valamelyes meglepetést, ugyanis a fogadóipar favoritja a hivatalos bejelentés előtt az ősi londoni koronázótemplom, a Westminster-apátság volt. Ott tartotta világraszóló esküvőjét 2011 áprilisában Vilmos és Katalin kétezer meghívott vendég, valamint II. Erzsébet királynő és a királyi család többi tagja jelenlétében. A szertartás közvetítését óvatos becslések szerint is kétmilliárd tévénéző követte figyelemmel világszerte.



Harry és Meghan Markle május 19-ére kitűzött esküvője minden bizonnyal jóval szerényebb külsőségek közepette zajlik majd, egyrészt azért, mert Harry herceg többször is egyértelmű jelét adta annak, hogy nem kedveli a személye körüli zajos médiafelhajtást, másrészt Harry jóval hátrébb van a brit trónutódlási sorban, mint Vilmos, aki édesapja, Károly trónörökös után majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



Harry jelenleg az ötödik a trónöröklési listán, de az esküvő időpontjában már csak a hatodik helyen lesz, mivel elé kerül a sorban Vilmos és Katalin addigra várhatóan megszülető harmadik gyermeke.



Harry és Meghan Markle kapcsolata már az eljegyzés előtt, szeptemberben "hivatalossá" vált, amikor a herceg nagymamája, II. Erzsébet királynő teán fogadta őket a Buckingham-palotában.



Egy ilyen látogatás korántsem puszta formalitás: a királyi házasságokat szabályozó brit törvény ugyanis kimondja, hogy a trónutódlási sor első hat helyén álló hozzátartozók házasságát az uralkodónak előzetesen jóvá kell hagynia, és Meghan Markle uralkodói fogadtatása az udvari protokoll szerint azt jelezte, hogy e jóváhagyás megtörtént.



Egyértelműen jelzi Harry amerikai menyasszonyának befogadását a brit királyi családba az is, hogy a jegyespár a Kensington-palota minapi bejelentése szerint a királynő téli rezidenciáján, a kelet-angliai Sandringham kastélyában töltheti a karácsonyt a királyi család ilyenkor hagyományosan ott összegyűlő többi magas rangú tagjával együtt.