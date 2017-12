Harry herceg menyasszonya is a királyi családdal ünnepelt

Harry herceg amerikai menyasszonya is a brit királyi családdal ünnepelte a karácsonyt. Meghan Markle hétfőn jelen volt a karácsony első napján esedékes, hagyományos közös templomlátogatáson, II. Erzsébet királynővel és férjével, Fülöp herceggel együtt.



Az esemény jelentőségét emeli önmagában az a tény, hogy a jegyespár a királynő - Harry nagymamája - téli rezidenciáján, a kelet-angliai Sandringham kastélyában töltheti a karácsonyt a királyi család ilyenkor hagyományosan ott összegyűlő többi magas rangú tagjával együtt. A hosszú időre visszanyúló konvenció ugyanis azt diktálja, hogy ezen az összejövetelen a családtagok csak olyan partnerekkel jelenhetnek meg, akikkel már összeházasodtak, ám a protokoll szigorán Harry és menyasszonya kedvéért ezúttal enyhített az udvar, jelezve egyben, hogy Meghan Markle-t a királyi család teljes jogú tagként befogadta.



Most első ízben fordult elő az is, hogy Harry nem egyedül, hanem hölgypartnerrel jelent meg a sandringhami családi karácsonyon.



A 33 éves herceg - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - és a 36 éves, elvált amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be Londonban. Két hete a Kensington-palota - Harry londoni hivatala - azt is tudatta, hogy az esküvő május 19-én lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián.



A királynő, aki az idén ünnepelte 91. születésnapját, autóval érkezett a kastélyhoz közeli kis templomhoz, 96 éves férje ugyanakkor a fiatalabb családtagokhoz csatlakozva gyalog tette meg a néhány száz méteres gyalogtúrát.



Jelen volt az egyórás szertartáson Vilmos herceg, Harry bátyja, az Egyesült Királyság majdani uralkodója és hitvese, Katalin hercegnő, valamint Károly trónörökös és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő.



II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg a hagyományoknak megfelelően menetrendszerű vonattal, a londoni King's Cross pályaudvarról utazott a hétvégén Sandringhambe, a Londontól 180 kilométerre fekvő Norfolk megyei téli rezidenciára, ahol csatlakozott hozzájuk a királyi család többi tagja.



Tavaly komoly feltűnést és aggodalmat keltett, hogy az idős uralkodói házaspár betegség miatt nem tudott az eredetileg tervezett időpontban elutazni a karácsonyi vakációra. Az udvar akkori szűkszavú tájékoztatása szerint ennek az volt az oka, hogy mindkettőjüket erős nátha gyötörte.



Az idén láthatólag mindketten egészségesen vettek részt a családi karácsonyon és a hétfői istentiszteleten.



Az uralkodó és Fülöp herceg egyaránt híres kiváló egészségi állapotáról, és arról, hogy hajlott koruk ellenére mindketten sokkal több hivatalos programon vesznek részt, mint ifjabb rokonaik. Fülöp az ősszel elvileg visszavonult a nyilvános megjelenésektől, de azóta is számos eseményen jelen volt felesége oldalán.



Az uralkodó és férje novemberben ünnepelte házasságkötésének 70., februárban pedig a királynő trónra lépésének 65. évfordulóját. Mindkét évforduló példa nélküli az angol-brit monarchia 1200 éves történetében.