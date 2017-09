Függetlenségi folyamatot követel az ETA Baszkföldön

A katalánhoz hasonló, "a döntési jog gyakorlására" irányuló folyamatot követel Baszkföldön A Baszk Haza és Szabadság (ETA) nevű terrorszervezet, amelynek közleményét a Gara című baszk újság közölte szerdán.



A terrorcsoport április óta nem hallatott magáról, amikor is közvetítőkön keresztül juttatott el egy listát a francia hatóságoknak elrejtett fegyverraktárairól.



Az ETA szerint az, hogy a katalán kormány egyoldalúan kiírta a függetlenségi népszavazást, bizonyítja az "78-as rezsim repedéseit". (A demokratikus Spanyolország kereteit meghatározó alkotmány lépett életbe 1978-ban.)



A csoport egyúttal követeli, hogy Baszkföldön is "gyakorolják a döntés jogát" egy népszavazáson, induljon meg egy, a katalánhoz hasonló folyamat, amelynek főszereplői a nép és az állampolgárok.



A véres merényleteiről hírhedtté vált ETA közleményében hangsúlyozta: mindezt kizárólag civil és demokratikus eszközökkel kell megvalósítani, és a cél nem csupán a döntési jog elismerésének elérése, hanem annak gyakorlása is.



A szervezet ebben nem kíván szerepet vállalni, ez egy analízisnek tekinthető a részéről - írta a szervezet, amely bírálta Inigo Urkullu baszk elnököt is, amiért megkérdőjelezte a katalán népszavazás törvényességét.



Az ETA kiállt a katalán kormány lépései mellett, amelyeket a referendum megrendezéséért tett, "mert az a demokrácia érdekében jött létre".



Az ETA szerint a központi kormány viszont megmutatta valódi arcát, "a fegyveres erőket használta, hogy akadályozza a népi akaratot", fellépett az állampolgárok képviselői ellen, "lebontotta az autonómia maradványait".



"A spanyol állam börtön a népeknek" - foglalt állást az ETA, hozzátéve: ezt mutatja Katalónia nemzeti identitásának megtagadása, a katalánok jogait lábbal tiporták, a civil és politikai jogok újra megkérdőjeleződtek.



A Baszkföld és Navarra függetlenségéért harcoló ETA terrorszervezet 1959-ben jött létre, és 2011-ben jelentette be, hogy felhagy a fegyveres küzdelemmel. Az évtizedek alatt a hivatalos adatok szerint a baszk terroristák által elkövetett merényletekben 829 ember halt meg. Franciaország, főleg a spanyol határ környéke, ahol a baszkok lakta terület keleti része is fekszik, hagyományosan az ETA hátországa volt.