Ezért ellenállóbbak a gyerekek a vírussal szemben

Immunrendszerük különbözősége és vérereik jobb állapota azon tényezők között van, amely megvédi a gyerekeket a súlyos Covid-19-től - állapították meg ausztrál és svájci kutatók.





Az új típusú koronavírus okozta betegség hatalmas szakirodalmát átvizsgálva a Melbourne-i Egyetem, a melbourne-i Murdoch Gyermekkutató Központ (MCRI) és a svájci Fribourgi Egyetem kutatói az Archives of Disease in Childhood című tudományos folyóiratban tették közzé eredményeiket a Covid-19 súlyossága és tünetet közötti korral összefüggő okok feltárásról.



Nigel Curtis, a Melbourne-i Egyetem és a MCRI professzora emlékeztetett arra, hogy a légzőszervi vírusoktól éles ellentétben viszonylag ritka a súlyos Covid-19 és a halálozás a gyermekek körben. "Legtöbbjüknek nincsenek vagy csak enyhe tünetei vannak, általában láz, köhögés, torokfájás, az ízlelés és a szaglás megváltozása. Még a szokásos kockázati tényezők, mint az immunszupresszió esetében sem magas a súlyos Covid-19 kockázata a gyerekeknél" - magyarázta.

A különböző szervek, különösen a vérerek, a szív- és nyirokedények belső falát alkotó endotél sejtek károsodása fokozódik a kor előrehaladásával és kapcsolat van a súlyos Covid-19 és azon állapotok között, amelyek hatással vannak ezekre a sejtekre - idézte a professzort a kutatóközpont közleménye."Tudjuk, hogy a vérerek károsodása fontos szerepet játszik a Covid-19 súlyosságában és vérrögökhöz vezethet, stroke-ot és szívrohamot okozva. A Covid-19 megfertőzheti ezeket az endotél sejteket és a vérerek gyulladását okozhatja" - hangsúlyozta.A gyerekeknél ezek az endotél sejtek jóval kevésbé károsodnak a felnőttekhez képest és vérrögképző rendszerük is különbözik, ami miatt a gyerekek kevésbé hajlamosak az abnormális vérrögképződésre.Hozzáfűzte, hogy a krónikus gyulladásokkal összefüggő betegségek, mint a cukorbetegség és az elhízás, amelyek időskorban alakulnak ki, szintén összefüggenek a Covid-19 súlyosságával.A közelmúltbeli élő oltóanyagú oltási programok - mint a kanyaró, mumpsz és rubeola ellen védő MMR-vakcina-, amelyek erősítheti az immunrendszert, szintén szerepet játszhatnak a gyermekek megvédésében.Petra Zimmerman, a Fribourgi Egyetem kutatója azt is kiemelte, hogy fontos különbségek vannak a gyermekek és a felnőttek immunrendszere között.A gyerekeknek erősebb a vele született immunválasza, amely a Covid-19 elleni védelem első vonalát alkotja. Másik fontos tényezőnek nevezte a "megtanított" immunitást, amely beindítja a vele született immunsejteket egy enyhe fertőzés és oltás után, elvezetve a "vele születetett immunmemóriához".Az új típusú koronavírus-fertőzött gyerekeknek van társfertőzésük más vírusokkal. A visszatérő vírusfertőzések elvezethetnek a jobb megtanított immunitáshoz, ami a gyerekeket hatékonyabbá teszi a Covid-19 legyőzésében - magyarázta.Hozzáfűzte, hogy a mikrobióta - a mikroorganizmusok összessége - is fontos szerepet játszik az immunitás szabályozásában. A gyerekeknél nagyobb a valószínűsége, hogy vírusok, baktériumok vannak különösen az orrban, ahol ezek korlátozhatják a koronavírus szaporodását.Zimmerman felhívta a figyelmet a D-vitamin hiányára is, amely szintén szerepet játszhat a Covid-19 súlyosságában. Sok országban az egy- vagy háromévesnél fiatalabb kisgyermekek rendszeresen kapnak D-vitamint - emlékeztetett.