Bundabotrány ügyében nyomoznak belga futballkluboknál

Nagyszabású korrupciós és bundabotrány ügyében nyomoznak a hatóságok belga futballkluboknál - jelentette be szerdán a szövetségi ügyészség Brüsszelben.

Az üggyel kapcsolatosan 57 rendőrségi akciót hajtottak végre: 44-et Belgiumban, 13-at pedig Cipruson, Franciaországban, Luxemburgban, Macedóniában, Montenegróban és Szerbiában. A műveletekben 184 belga és 36 külföldi rendőr vett részt.



A tájékoztatás szerint a több mint egy éve tartó nyomozás során "gyanús pénzügyi műveleteket" azonosítottak, illetve "mérkőzések lehetséges manipulálására" utaló jeleket találtak a tavalyi szezonban. Többekkel szemben pénzmosás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel gyanúja merült fel.



Az RTBF belga közszolgálati csatorna arról számolt be, hogy a horvát Ivan Lekót, a Club Brugge edzőjét is kihallgatták, ahogy számos más csapat, köztük az RSC Anderlecht, a Standard Liege és a KRC Genk több volt és jelenlegi munkatársát, továbbá ügynököket, játékvezetőket, egykori ügyvédeket, könyvelőket, újságírókat is.



A vádhatóság közölte: sokakat őrizetbe vettek és bevittek kihallgatásra, előzetes letartóztatásukról később dönt majd az illetékes bíróság.



"A bundázás aláássa a sportok integritását" - szögezte le szerdán Koen Geens belga igazságügyi miniszter.



A botrány mindössze három hónappal azután robbant ki, hogy a belga válogatott bronzérmes lett az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.