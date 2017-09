Bartók-világverseny: Cosima Soulez-Lariviere a nyertes

A francia-holland hegedűművész, Cosima Soulez-Lariviere nyerte az első alkalommal megrendezett Bartók Világverseny és Fesztivált, amelyen a magyar Langer Ágnes a harmadik helyen végzett; az eredményt vasárnap este gálaműsor keretében hirdették ki a Zeneakadémián.



A verseny szombati nagyzenekari döntőjében három hegedűművész - Cosima Soulez-Lariviere és Langer Ágnes mellett a japán Takagi Ririko - küzdött a végső győzelemért. A zsűri döntése értelmében a 22 ezer euróval járó első díjat Cosima Soulez-Lariviere nyerte, a 14 ezer euróval járó másodikat Takagi Ririko, a 8 ezer euróval járó harmadik helyet pedig Langer Ágnes kapta.



A Salvatore Accardo világhírű hegedűművész vezette nemzetközi zsűrinek tagja volt Szabadi Vilmos és Kelemen Barnabás magyar, Csian Csou kínai, Takasi Simizu japán, Joel Smirnoff amerikai, Krzysztof Wegrzyn német és Ivan Zenaty amerikai hegedűművész, valamint Tallián Tibor magyar zenetudós, Bartók-kutató.



Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora beszédében felidézte, hogy 110 éve Bartók Béla először lépett fel az épületavató koncerten. Mint fogalmazott, Bartók Béla nevéhez és szellemiségéhez méltó versenyt sikerült létrehozniuk, amely méltó arra, hogy hagyománnyá váljon. Hozzátette, hogy minden zenei verseny a felfedezésről szól és a verseny egy hete alatt "azt tapasztaltuk, hogy tehetségekben nincs hiány" és őket ma is megszólítja Bartók Béla zenéje. "Bízom benne, hogy egy hosszú történet kezdetén állunk és két év múlva a legifjabb zongoraművész-nemzedék képviselőit köszönthetjük a Zeneakadémián" - mondta a rektor.



Salvatore Accardo világhírű hegedűművész, a zsűri elnöke köszönetet mondott a szervezőknek és a közreműködő zenészeknek, zenekaroknak a magas színvonalon megrendezett versenyért.



A Zeneakadémia által első alkalommal, hegedűművészek számára megrendezett Bartók-világversenyen 44-en indultak. Közülük heten - Langer Ágnes mellett Homoki Gábor - jutottak a kamarazenekari döntőbe, ahonnan három versenyző mehetett tovább a szombati nagyzenekari döntőbe. A versenyzőket a kamarazenekari döntőben a Liszt Ferenc Kamarazenekar kísérte Ménesi Gergely vezényletével, a nagyzenekari döntőbe jutott három művészt pedig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kísérte Kovács János vezényletével.



A Zeneakadémia összegzése szerint a szombati nagyzenekari döntőt Langer Ágnes kezdte Bartók 2. hegedűversenyével. Cosima Soulez-Lariviere másodikként lépett színpadra Beethoven versenyművével, a szünet után pedig Takagi Ririko játszott, Csajkovszkij művét szólaltatta meg. A zsűri éjszaka hozta meg a döntést.



A versenyzők számos különdíjat is nyertek: Cosima Soulez-Lariviere meghívást kapott a 2018-as Budapesti Tavaszi Fesztiválra, a Cziffra Fesztiválra, a Szingapúri Hegedűfesztiválra, valamint a Kelemen Barnabás-Kokas Katalin által alapított Budapesti Fesztiválakadémiára, további fellépésekre kérték fel a Győri Filharmonikus Zenekarral és a Liszt Ferenc Kamarazenekarral. Takagi Ririkónak koncertlehetőséget ajánlott fel a Müpa, az Anima Musicae Kamarazenekar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar. Langer Ágnes a jövő évi veszprémi Auer Fesztiválon, valamint a Bartók Rádió Márványtermében adhat koncertet, szólistaként játszhat együtt a MÁV Szimfonikus Zenekarral, a Magyar Rádió Zenei Együtteseivel és a Zuglói Filharmóniával, továbbá nagy értékű promóciós csomagot vett át a Papageno Consulting jóvoltából. Különdíjat a korábbi fordulókban kiesett versenyzők közül is többen kaptak.



A Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából útjára indított, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló Bartók Világverseny és Fesztivál fővédnöke Áder János köztársasági elnök és Lady Valerie Solti volt, utóbbi részt vett a vasárnapi díjkiosztó gálán.



A díjátadó gálát a Bartók Rádió és a Zeneakadémia honlapja élőben közvetítette.

Képünkön: A francia-holland Cosima Soulez-Lariviere (jobbra) átveszi az első helyezettnek járó elismerést Salvatore Accardo olasz hegedűművésztől, a zsűri elnökétől a Bartók Világverseny és Fesztivál gálakoncertjén tartott díjátadón a Zeneakadémián szeptember 17-én. Balról Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora, a verseny alapítója és ötletgazdája.