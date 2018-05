A gyógyturizmus fejlesztését célozták meg Egyiptomban

Kórházak és szállodák építésével, korszerűsítésével a világ minden tájáról gyógyászati, sebészeti és rekreációs szolgáltatásokkal szeretnének vendégeket vonzani Egyiptomba, ahol Dél-Sínai tartomány kormányzósága elsősorban a hévízi tapasztalatokra építve tervez gyógyfürdőfejlesztést.

Minderről Khaled Fouda, a tartomány kormányzója beszélt szombat este Sarm es-Sejkben azon a konferencián, amelyen Hévíz városvezetőinek mutatták be Egyiptom, illetve Dél-Sínai fejlesztési elképzeléseit.



A kormányzó szerint a jelenleg is kiváló magyar-egyiptomi kapcsolatok "zászlóshajója" lehet az a projekt, amely a Sarm es-Sejktől mintegy száz kilométerre fekvő bibliai Mózes-forrás fejlesztéséről szól. A Papp Gábor polgármesternek és kíséretének a helyszínen, a Vörös-tenger partján is bemutatott területen a vallási és gyógyturisztikai lehetőségeket ötvöznék.



Khaled Fouda azt monda, az egyiptomi kormány "álma", hogy ez a fejlesztés megvalósuljon, amire minden lehetőséget és anyagi eszközt biztosítanak. Egyiptomban világszínvonalú egészségügyi és turisztikai fejlesztést terveznek, amihez számos országból gyűjtenek tapasztalatokat és szakembereket, de kiemelten kezelik a hévízi kapcsolatokat, a várossal néhány éve ezért is kötöttek testvérvárosi szerződést.



Az észak-afrikai állam kormánya óriási lehetőségeket lát a gyógyászat fejlesztésében, nemrég állapodtak meg például az Egyesült Arab Emirátusokkal arról, hogy hepatitiszes betegeiket Egyiptomban kezelik, ennek költsége ugyanis mindössze a tizede más országokhoz képest - ismertette a tartományi kormányzó.



A mintegy százmillió lakosú Egyiptomban két év alatt 55 kórházat korszerűsítettek és további 35-öt fejlesztenek, az a céljuk, hogy külföldön is vonzóvá tegyék sebészeti, gyógyászati és rekreációs szolgáltatásaikat.



Hakim Mohamed, a Sarm es-Sejkben működő turisztikai kamara elnöke a térség adatait ismertetve beszélt arról, hogy a város mintegy 65 ezer szállodai szobát kínál jelenleg, ami az egész ország szálláskapacitásának 37 százalékát teszi ki. Az egyiptomi turisztikai bevételek 32 százalékát termeli meg a Vörös-tenger partján fekvő város, ahol 75 ezer embert foglalkoztat közvetlenül a turizmus, közvetve pedig további 150 ezret.



A szakember elmondta, hogy az "arab tavasz" eseményei óta jelentősen zuhant a vendégforgalom, jelenleg mindössze 20 százalékát használják ki a szálláshely-kapacitásoknak.



A hévízi városvezetésnek és magyar újságíróknak bemutatott turisztikai helyszíneken a tapasztalatok szerint a vendégek túlnyomó többsége orosz, illetve helyi és közel-keleti turistákból áll, de érzékelhetően jóval kevesebben, mint évekkel ezelőtt. Rendkívül nagy figyelmet fordítanak a biztonságra, ezért minden turisztikai vagy vallási létesítmény bejáratát, környékét, illetve az utcákat, de még a strandokat is éjjel-nappal fegyveres rendőrök és katonák vigyázzák, a járműveket és az embereket mindenhol tüzetesen átvizsgálják.



A hévízi városvezetés vendéglátója, Khaled Fouda - aki tábornokként a hadsereg főparancsnoka is egyben - magyar vendégeinek több alkalommal is hangsúlyozta, hogy a tartomány "a béke földje", ahol mindenki biztonságban érezheti magát.