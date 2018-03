Visszatér a fővárosba a női kézilabda MK döntő

Szombaton és vasárnap a Papp László Budapest Sportarénában rendezik a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét, amely tizenegy év után tér vissza a fővárosba.



A már BOK Sportcsarnok névre hallgató Syma Csarnokban rendezett 2007-es finálét a Győri Audi ETO KC nyerte, amely a Ferencvárost győzte le 35-28-ra. Ez a párosítás idén már az elődöntőben megismétlődik.



A bajnok győriektől Nora Mörk és Tomori Zsuzsanna térd-, Stine Oftedal pedig bokasérülés miatt szombaton és vasárnap is hiányozni fog.



Danyi Gábor másodedző - aki nyártól vezetőedzőként tevékenykedik majd - az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy már megtanulták megoldani ezt a helyzetet, mert az elmúlt két évben rengeteg sérülés sújtotta a csapatot. Véleménye szerint azért, mert a játékosok példátlan terhelésnek vannak kitéve, hiszen az NB I mellett rendszeresen szerepelnek a Bajnokok Ligájában és a válogatottban is. A problémákat elsősorban a pihenés, a regeneráció, a rehabilitáció segítségével igyekeznek megelőzni.



A tréner hangsúlyozta, nagyon szeretnének visszavágni az FTC-nek a tavalyi kupadöntőért, és megjegyezte, bizonyára nagy riválisuk kézilabdázói is fáradtak.



"A Ferencváros rengeteget fejlődött, nagyon jó kézilabdát játszik, felívelő formában van, de mi, győriek mindig úgy megyünk a pályára, hogy győzzünk" - szögezte le Danyi.



Szucsánszki Zita, a Ferencváros irányítója úgy fogalmazott, hogy pluszenergiákat hozhat ki egy csapatból, ha fontos tagjait nélkülöznie kell sérülés miatt.



Hornyák Dóra kijelentette, a Győr a világ legjobb csapata, és tudják, hogy ellenfelük melyik játékosa miben erős, ugyanakkor próbálnak felkészülni és kihasználni a gyengeségeiket is.



Kovacsics Anikó elmondta, nagyon kemény mérkőzésre számít, amely a reményei szerint a végén fog eldőlni. Így történt például a két csapat tavalyi, kecskeméti döntőjében, amely 29-29-es döntetlen után hétméteres-párbajban dőlt el az FTC javára. Ezzel szakadt meg a győriek példátlan sorozata, amely 12 kupagyőzelemből állt.



Jelenleg az ETO mellett a Ferencváros és a Vasas SC is 12 kupasikernél tart.



A győriek legutóbb 2016 szeptemberében tudták legyőzni a fővárosiakat, azóta a bajnokságban egyszer döntetlent játszottak, tavaly október végén pedig az FTC nyert 27-25-re.



Szucsánszki arról is beszélt, biztosan száz százalékot kell nyújtaniuk, hogy a szombati meccset megnyerjék, és ha ez összejön, akkor még vasárnap is meg kell küzdeniük az aranyéremért.



A másik ágon a Siófok ellenfele az Érd lesz az elődöntőben. Előbbi még soha nem jutott kupafináléba, legjobb eredménye a 2014-es bronzérem, utóbbi is csak egyszer, tavalyelőtt, amikor 33-27-re kikapott Szigetszentmiklóson a Győrtől.



Az NB I-ben a két csapat legutóbbi öt mérkőzését az érdiek nyerték.



Az érdi Gávai Szonja kijelentette, nagyon szeretnének döntőbe jutni, és mindenképpen éremmel térnének haza. Csapatuk a mostani bajnoki idényben mindkétszer legyőzte a Siófokot - előbb tíz, majd két góllal -, de a balszélső szerint egyik meccsből sem szabad kiindulni. A kapus Janurik Kinga is úgy fogalmazott, lényegtelen, hogy a közelmúltban jobbnak bizonyultak ellenfelüket, mert a szombati teljesen más mérkőzés lesz, ennek ellenére bízik benne, hogy újra sikerrel járnak.



Csapattársaik közül Klivinyi Kinga biztosan nem játszhat vállsérülés miatt.



A Siófok beállója, Elghaoui Asma szerint most van a legnagyobb esélyük az Érd legyőzésére. A jobbátlövő Mazák-Németh Csilla elmondta, a négy közé kerülés volt az egyik nagy céljuk a szezonban, és örülnek, hogy nem a Ferencvárossal vagy a Győrrel kerültek az össze az elődöntőben, bár az Érd elleni is nagyon nehéz feladat lesz.



Hangsúlyozta, négy átlövőt is elveszítettek a közelmúltban különböző okok miatt, ennek ellenére nem jelent csalódást számukra az eddigi szereplésük.

A négyes döntő programja:

szombat, elődöntők:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 13.00

Siófok KC-Érd HC 15.15

vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 14.00

döntő 16.30