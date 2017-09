Végzetes is lehet a pénzcsap elzárása a PMFC számára, nagyon forró a pite

Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci. A PMFC-nél viszont az a kérdés, ha nincs pénz, egyáltalán lesz-e futball. Mert a labdarúgó NB III Közép-csoportjában szereplő, egykor sokkal szebb időket is megélt klubot komolyan érinti a bejelentés, hogy az önkormányzat úgy döntött, megszünteti a klub finanszírozását. Mindez 200 milliós kiesés a Stadion utcai alakulat esetében.

- Mióta ez a döntés napvilágot látott, még nem volt edzésünk - árulta el Sólyom Csaba, a keret egyik leghűségesebb játékosa, akire mindig lehetett számítani, ha gond akadt a gólvonalon, a kapuban. - Legfeljebb találgatni tudnék, annak meg sok értelme nem lenne a jelenlegi helyzetben. A működési rendszerbe mi értelemszerűen nem látunk bele, nem is az a dolgunk. Remélem, mi is kapunk majd valamilyen tájékoztatást a további sorsunkat illetően.

A szponzorokkal sincsenek kint a vízből Az elmúlt napok, hetek során több szponzorral is megállapodott a PMFC. Ezek a támogatások azonban információink szerint mindössze néhány millió, esetleg néhány tízmillió forintról szólnak, vagyis aligha húzzák ki a klubot az egyre mélyülő gödörből. Azt egyelőre nem tudni, az önkormányzati támogatás megvonása mikortól érezteti a gyakorlatban is a hatását. Páva Zsolt, Pécs polgármestere erről szólva azt mondta a csütörtöki rendkívüli közgyűlésén, hogy csak az első félévre járó támogatást, százmillió forintot utalnak át az egyesület részére.



- Eddig számunkra is csak a sajtóértesülések jutottak - jelentette ki a rutinos Koller Krisztián. Ő a közönség egyik kedvence volt már abban az időben is, amikor még az elit mezőnyében jeleskedett a Pécs.

- Számunkra a legfontosabb a szakmai oldal, pénzügyekkel felesleges bajlódnunk, még gondolatban is. Készülünk a Paks II. ellen, vasárnap a győzelem reményében lépünk pályára. Mi csupán a gyepen bizonyíthatunk, komoly határozatokban nincsen szerepünk. Jobb is, ha a labdára összpontosítjuk a figyelmünket. Eddig minden rendben ment a klubházban. A holnapot meg ma hiába is tudakolja bárki, csak feltételezések léteznek, meg bulvárinformációk.

Jelenleg tehát senki sem vette még a sátorfáját a futballisták, meg a stábtagok közül. A szerződésben foglaltakat ennyi idő alatt megszegni sem volt lehetséges. Mondják viszont, hogy „forró a pite", és a száját senki sem szeretné megégetni. Ha hűl a dolog, ki fog rajzolódni a kép - legfeljebb nem lesz szemet gyönyörködtető a látvány.

Természetesen keressük a klub, illetve a PSN Zrt. vezetőit is, amint válaszolnak kérdéseinkre, frissítjük írásunkat.