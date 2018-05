Vecsésen lép pályára a Kozármisleny FC pénteken

Május 11-én, pénteken 17:00-kor, az NB III Közép csoportjának 27. fordulójában a Vecsési FC otthonában, lép pályára a Kozármisleny FC labdarúgócsapata.



"Rendhagyó módon pénteken rendezik meg a soron következő bajnoki mérkőzést, a házigazda kérésének eleget téve, szombat helyett pénteken 17:00-kor lép pályára a csapat Vecsésen.

A vasárnapi Paks II. elleni bajnoki mérkőzést a szurkolók is és nyilván a szakmai stáb és a játékosok is oda-vissza kielemezték, azonban ez már a múlt, most újabb próbatétel vár labdarúgóinkra.

A Bp. Honvéd II. és a Paks II. ellen begyűjtött 4 pont nagyon fontos volt számunkra, és ezáltal még a helyezésünkön is javítani tudtunk.

Sajnos mindez még nem jelent páholyt csapatunk számára, ugyanis a 14. helyezett, még kieső helyen álló Makó csak 2 pont távolságra található mögöttünk.

A helyzet annyiban szerencsésebb, hogy nemcsak 2 csapat versenyfutásáról beszélhetünk, további 3 gárda érintett még a bennmaradásért zajló küzdelemben.

A 10. helyezett Rákosmente 29 pontos, a 11. helyen álló Bp. Honvéd II. 28 ponttal áll, csapatunk jelenleg 27 pontos, a 13. Hódmezővásárhely 26 pontot gyűjtött eddig, míg a már említett Makó 25-öt.

A szoros versenyfutásban minden pontra nagy szükségünk van, ennek szellemében utazunk majd Vecsésre, ahol újabb nagyon fontos pontokat lehet szerezni!

A házigazda együttes jelenleg a bajnoki táblázat utolsó helyén áll, már csak csodával határos módon tudnának bennmaradni az NB III-ban (matematikai esélyük ugyan még van, valójában már lehetetlen küldetés ez), de ettől függetlenül nyilván sportemberhez méltóan nyerni szeretnének, főképp hazai környezetben.

A Vecsés tavasszal komoly bravúrokra is képes volt. Élre kívánkozik, hogy hazai pályán legyőzték a listavezető PMFC-t, de a középmezőnyben helyet foglaló Szekszárd két vállra fektetése is figyelemre méltó. Ez mellett idegenben Szegeden és Pakson is pontot szereztek.

A múlt héten Iváncsán vendégszerepeltek, 5-1-es hátrányból sem adták fel, 5-4-re felzárkóztak a tartalékos házigazda otthonában.

Nagyon bízunk benne, hogy csapatunkat dacossá és elszánttá teszi a Paks elleni végjáték és ezúttal is mindenki odateszi majd magát és sikerül eredményesnek lenni."