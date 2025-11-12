TCR World Tour: Michelisz Norbert a hatodik helyről várja a hétvégi folytatást Frissítve: 2025. november 03. hétfő 07:54

Michelisz Norbert két het ugyan mindkét futamon pontszerző helyen ért célba a túraautós TCR World Tour kínai állomásán Csucsouban, de így is egy pozíciót rontva hatodikként várja a sorozat idei utolsó, most hétvégén esedékes állomását.

A címvédő magyar versenyző előbb a tizenkettedik, majd a nyolcadik helyen haladt át a célvonalon, így összetettben megelőzte őt a második versenyt megnyerő francia Aurélien Comte.

A Hyundai magyar pilótájának 272 pontja van, az élen a francia Yann Ehrlacher áll 446-tal.

A sorozat utolsó állomása most hétvégén Makaón lesz.