Szekszárdon is nyerni tudott, így tovább robog a bajnoki cím felé a PMFC

Újabb nagyon fontos győzelmet aratott szombaton a PMFC, küzdelmes mérkőzést játszva Szekszárdról is elhozta a három pontot. Így vetélytársai eredményeitől függetlenül továbbra is vezeti a tabellát.

Nagyon sok pécsi szurkoló kísérte el csapatát szombaton Szekszárdra, ahol az NB III Közép-csoport 28. fordulójában a mérkőzés előtt a nyolcadik helyen álló Szekszárdi UFC vendégeként lépett pályára a PMFC.

Az összecsapást a hazaiak kezdték élénkebben, a PMFC azonban fokozatosan magához ragadta a kezdeményezést. Igazán komoly helyzetből viszont csak egy akadt, a 25. percben Kónya Dávid beadásából Mojzer veszélyeztetett, a kapus már verve volt, a labda a jobb kapufán csattant.



A második félidő elején Mojzer ismét eltalálta a kapufát, ezúttal fejessel, de les miatt érvénytelenítették az akciót.



A 60. percben aztán már jött a gól is. Károly tálalt az éppen Mojzer helyére becserélt Wittrédi elé, aki közelről megszerezte a vezetést a PMFC-nek.



Pécsi helyzetekkel folytatódott a mérkőzés, a hazaiak kapusa többször is bravúrral lépett közbe. A végén aztán a szekszárdiak is elhibáztak egy ziccert, valljuk meg, ezúttal a szerencse is a Munkás mellé szegődött.



Több gól már nem esett, a PMFC ugyan nem a szezon legjobb játékát bemutatva, de megszerezte az újabb három pontot, s ez a legfontosabb: már csupán két mérkőzés választja el a bajnoki címtől.