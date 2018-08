Súlyos betegsége miatt tiltották a sporttól, mégis sikeres akrobata vált Horgas Péterből

Úgy tűnik, Horgas Péter számára nem létezik a gravitáció, szinte nincs olyan gyakorlat, amelyet ne tudna kivitelezni. A látványos mutatványok mögött persze rengeteg munka van, kellett hozzá azonban még valami: a harcos jellem. E nélkül lehet, hogy életben sem maradt volna a súlyos szívbetegséggel született sportoló.

- A közösségi oldalán azt írja magáról, hogy többek közt úgynevezett parkour edzéseket tart. Mit takar ez a fogalom?

- Az akrobatikus ügyesség bemutatásáról van szó - vágott bele Horgas Péter. - A cél, hogy egy tárgyat - legyen az természetes vagy épített - dinamikusan leküzdjön a sportoló, azaz megmásszon vagy átugorjon. Ehhez nagy állóképesség és erő szükséges.

- Ön egyiknek sincs híján.

- Súlyos szívbetegséggel születtem, emiatt minden sporttól tiltottak az orvosok. Ennek ellenére egész életemben edzettem magam. Tizenöt évesen láttam egy filmet a parkourosokról, amely azonnal megfogott. Sajnos azonban Pécsett nem volt lehetőségem elkezdeni ezt a sportot, mígnem 18 esztendősen találkoztam két sráccal, akikhez csatlakozhattam. Azóta ez a szenvedélyem.

Hivatalosan rokkantnak számít Horgas Péter 1987-ben született Pécsett. Szívén több lyukat is találtak, három billentyűje pedig nem zárt megfelelően. Emiatt az orvosok mindössze pár évet jósoltak neki, egy budapesti professzor azonban vállalta az életmentő műtétet. Tinédzser korában számos sportot kipróbált, míg rátalált igazi szenvedélyére, az akrobatikára és a parkourra. A legtöbben az egyik kereskedelmi televíziós csatorna Ninja Warrior című műsorából ismerik. Elnézve az ott is bemutatott gyakorlatait, hihetetlen, de igaz: hivatalosan 53 százalékos rokkant.

- Versenyeken is részt vesz?

- Számomra ez elsősorban nem a versenyzésről szól, ennek ellenére több megmérettetésen is elindultam. Büszke vagyok arra, hogy nemzetközi mezőnyben sikerült második helyezést elérnem, valamint arra is, hogy a Ninja Warrior című televíziós műsor 330 versenyzője közül a tizenegyedik lettem. Nagy álmom teljesült, amikor 2010-ben a rangos Red Bull Art of Motion rendezvényre is meghívást kaptam. Magyarországon pedig én rendeztem az első parkour versenyt.

- Mi ragadta meg az akrobatikus mutatványokban?

- Édesapám tornász volt, aki rengeteget mesélt az élményeiről. Számomra az a sport túlságosan kötött, ellenben a parkour gyakorlatok bemutatásakor s zabadon mászhatok, repkedhetek. Imádom, ahogy átjár az adrenalin, amikor például egy magas épületen ugrom szaltót. Minden egyes mutatvány egy kihívás, egy cél számomra, amelyet szeretnék elérni. Ha kell, ezért a félelmeimet is legyőzöm.

- Ezt a mentalitást igyekszik átadni másoknak is?

- Igen, a hozzáállás rendkívül fontos. Immár hatodik éve foglalkozom oktatással. Tanítottam artista iskolában, idén tavasztól pedig Pécsett és környékén tartok edzéseket több korosztálynak, számos sportágban. Úgy tapasztalom, egyre többen érdeklődnek az akrobatikus mozgásforma iránt, akár felnőtt korban is bátran bele lehet fogni.



Képünkön Horgas Péter látható.