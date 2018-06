Sajnos ez a nap is eljött, szögre akasztja a stoplist a 97-szeres válogatott, Gera Zoltán

A 39 éves pécsi labdarúgó, Gera Zoltán Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra döntését.

"Jó ideje foglalkoztat a gondolat, de a napokban véglegesen elhatározásra jutottam: befejezem aktív labdarúgó pályafutásomat. Ezzel lezárul egy olyan szakasza az életemnek, amely annyi jót adott nekem, amit el sem tudtam volna képzelni, amikor belevágtam. A búcsú mindig fájó, és bár a szívem, mint mindig most is vinne még - ezért is húztam ilyen sokáig a döntést -, de a testem már többször jelzett ez elmúlt időkben: elég!" - írta Gera.



Gera Pécsett lett élvonalbeli labdarúgó, majd 2000-ben a Ferencvároshoz szerződött, ahol látványos és akrobatikus megoldásai, s harciassága miatt gyorsan közönségkedvenc lett.

2004-től kezdve tíz évig Angliában légióskodott, a West Bromwich Albionban két hosszabb időszakot töltött, valamint a Fulhamben szerepelt, amellyel Európa Liga-döntőt játszott 2010-ben.



Fiatal korában kis híján "elkallódott", mégis futballista lett belőle: "Karrierem során sok mindent elértem, amire büszke vagyok, de a leginkább annak örülnék, ha életem eddigi filmje példaként szolgálna a jövő labdarúgóinak, és az ő szüleiknek: ahogy a pályán nincs elveszett labda, úgy nincs elveszett élet a fociban sem" - fogalmazott a közismerten vallásos futballista.



Gera a családjának, hitközösségének és a szurkolónak is mindent megköszönt: "különös hálával tartozom Jézus Krisztusnak, hogy megmentette az életemet, mert nélküle nemhogy futballista, de normális ember sem lehetnék". Gera leszögezte: a futballtól nem akar elszakadni.



A magyar nemzeti csapatban tizenöt év alatt 97 fellépésén 26-szor volt eredményes. Geránál több alkalommal csak Király Gábor (108) és Bozsik József (101) szerepelt a válogatottban. Kulcsembere volt a 2016-os Európa-bajnokságon nyolcaddöntős együttesnek, Portugáliának lőtt találatát az európai szövetség (UEFA) internetes szavazásán a torna legszebb góljának választották meg.



Gera a 2017/18-as szezonnak a Ferencváros csapatkapitányaként vágott neki, de a hetedik tétmeccsen - július 30-án, a Mezőkövesd elleni bajnokin - combsérülést szenvedett, és legközelebb csak a bajnokság zárófordulójában, június elején lépett pályára 12 perc erejéig.