Rengetegen álltak rajthoz a városvédő futáson, sokan a Misinát is meghódították

Háromezer futó fejezte ki Pécs iránti rajongását a pécsi Telekom Vivicittá Városvédő Futáson. A Misina-tetőt 183-an próbálták meg bevenni.

A Széchenyi téren gyülekeztek a mozgás kedvelői szombaton, hogy közös futással ünnepeljék városuk értékeit.

Pécs a Telekom Vivicittá alkalmából idén is a legszebb arcát mutatta. A több ezer fős mezőny nyári napsütésben tette meg a belvárosi utcákon kanyargó 3,2 kilométeres útvonalat, mely a Barbakán és a Pécsi Székesegyház mellett elhaladva, a mezőnyt az alagúton is átvezetve a Király utcán keresztül ért vissza a Széchenyi téren felállított célhelyszínre.

A mezőnyt Pécs világklasszis büszkeségei rajtoltatták el. Knoch Viktor, Burján Csaba, Konkoly Zsófia és Kenderesi Tamás a rajtoltatást is maxmimumon űzték, kisebb megszakításokkal 5 percen át nyomták a rajtdudát, így a mezőny végéről rajtoló tömeg is versenylázban kezdhetett neki a futókörének.

A Vivicittáról Az 1984-ben kitalált Vivicittá eredeti célja a legszebb történelmi olasz városok védelme volt: hogy az emberek egészen rendhagyó szemszögből láthassák a túlzsúfolttá és lassan lakhatatlanná váló települések értékeit. A Vivicittá szó szerint élő várost jelent, Magyarországon - ahol 1986-ban rendezték meg az első futást - a Szeresd a várost! szlogen kapcsolódott hozzá.

A sportolók mellett helyi művészek is feltűnnek a mezőnyben, hiszen a színpadi élethez is szükséges a megfelelő állóképesség. Kulcsár Viktória és Józsa Richárd, a pécsi Nemzeti Színház művészei is rajthoz állnak és személyes üzenetet küldenek:

- Azt üzenjük a pécsieknek, hogy ne csak szombaton, hanem rendszeresen fussanak! Egy Szókratész idézetet küldünk nekik, melyet a hölgyek is magukra vehetnek: A férfinak nincs joga fizikai edzés területén amatőrnek lennie. Szégyen számára anélkül megöregedni, hogy látta volna azt a szépséget és erőt, amire a teste képes - mondta.

A 3,2 kilométeres távon a leggyorsabb férfi 12 percen belül, a leggyorsabb nő kevesebb mint 15 perc alatt ért célba.

A férfiaknál Kiss Dávid, a nőknél Sütő Nikolett állhatott a dobogó legfelső fokára.

Pécs történetének hatodik Telekom Vivicittája volt az idei. A klasszikus városvédő versenyszám mellett idén ezen az eseményen kapott helyet a helyiek által már jól ismert Misina Csúcstámadás is. Szombat délelőtt 183 elszánt futó vállalkozott arra, hogy futva bevegye Pécs egyik legmagasabb pontját, Misina-tetőt.

A férfi győztes Bogos Tamás, a női mezőny legjobbja Románcz Linda.

Az eseményen idén is meghirdette BSI a mozgósítási versenyt az iskolák között, a győztesek a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ, illetve a szentlőrinci FM DASZK Ujhelyi István Mg. és Kg. Szakközépiskola. A Telekom jóvoltából a legtöbb fiatalt delegáló iskolák közreműködését sportszervásárlási utalvánnyal ismerték el.