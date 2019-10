Rácsapta az ajtót a PMSC játékosaként Garamira Takács Lajos, a Mohács jelenlegi trénere

Névjegy

Pécsett, 1968. április 4-én született Takács Lajos. Végzettsége technikus, B-minősítésű edző, a PTE-n sportszervezést is tanult. Három évtizede nős, három gyermek apja. Vanda 29, Zalán 17, Gerda 10 éves. Takács szerepelt az élvonalban, a PMSC-vel volt bajnoki bronzérmes, de megfordult Pakson, meg Mohácson is, a második osztályban, hogy az NB III-as PVSK-t ki ne felejtsük. Trénerként az élvonalban dolgozott asszisztensként, jelenleg a Mohácsi TE-nél, a megyei I-ben dirigálja a felnőtteket, mellette az U19-es korcsoportnál is tevékenykedik. A tabella élmezőnyében tanyáznak, egyszer szeretnének feljutni a harmadik vonalba, s akkor még Mohácsi Mágus is lehet belőle.