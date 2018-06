Profi körülmények között között készülhettek a kosárlabdaedzők

Csaknem 150 kosárlabdaedző vett részt azon a képzésen, amit a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével együttműködve rendezett meg.

Az egyesület által már csaknem egy évtizede folytatott edzőképzés immár második alkalommal került be azok közé a szövetségi képzések közé, amelyeken az edzők a számukra kötelezően előírt kreditpontokat megszerezhették. Összesen tíz ilyen nyílt rendezvényt szervez az MKOSZ ebben az évben különböző egyesületekkel együttműködve, ezek egyike volt a kétnapos szakmai programot kínáló pécsi előadássorozat, amit a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban profi körülmények között tartottak meg június derekán.

- A szövetség kérésére ezúttal az U18-as korosztály került a fókuszba, de ez nem jelentette azt, hogy a más korosztályokban dolgozó szakedzők ne profitálhattak volna az előadásokból - mondta el Máté János, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia igazgatója. - Ez látszott is az érdeklődésen, hiszen sokan jöttek el, ráadásul nemcsak a régiónkból, hanem messzebbről, így Győrből, Sopronból, Budapestről, vagy Kecskemétről is érkeztek edzők. Az előadások közben figyeltem a közönséget, szinte végig nagy odafigyeléssel hallgatták a prezentációkat, ami azt igazolja vissza, hogy színvonalas szakmai programot állítottunk össze. Örülök annak, hogy valamennyi előadónk nagyon komolyan vette a felkérést, és tartalmas előadásokat tartottak. A mi ötletünk volt, hogy külföldi előadót is hívjunk, ezt végül a szövetség mindenhol kötelezővé is tette, nálunk pedig két külföldi szaktekintélyt is meghallgathatott a közönség. A szövetség részéről Mészáros Lajos, a szakmai és utánpótlás bizottság elnöke volt jelen, a visszajelzése alapján elégedetten távozott.

Az előadók az elméleti ismeretek mellett gyakorlati foglalkozásokat, edzéseket is bemutattak, ebben a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia U16-U18-U20-as együtteseiből összeválogatott csapat volt a segítségükre. Az első napot egy kötetlen program zárta: a PVSK Verseny utcai Sporttelepén egy kis sütés-főzés és némi kosárlabdázás mellett a baráti beszélgetésekre és a termékeny szakmai vitákra is nyílt lehetőség.

- Nagy eredmény a számunkra, hogy immár második évben működhettünk együtt a szövetséggel a szakmai továbbképzésben. Valamennyi előadást rögzítettünk, ezt rövidesen minden résztvevővel és a szövetség illetékeseivel is megosztjuk majd. Bízom abban, hogy jövőre már az új munkacsarnokunk adta lehetőségeket kihasználva, még színvonalasabb körülmények között, a résztvevők számára még kényelmesebben tudjuk majd lebonyolítani a nyílt edző továbbképző programunkat - fejezte be Máté János.